Börse am Morgen 02.05.2025

Nach seiner Feiertagspause ist der Dax am Freitag stark in den Mai gestartet. Mit guten Vorgaben aus Übersee stieg der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde um knapp 1,5 Prozent auf 22.824 Punkte.

Damit zeichnet sich der achte Gewinntag in Folge sowie ein Wochenplus von 2,5 Prozent ab - der Rekord von 23.476 Punkten aus dem März rückt immer näher."Die Anleger hoffen, dass die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung für die deutsche Wirtschaft erfolgreicher verlaufen als die ersten 100 Tage für die US-Wirtschaft unter einem Präsidenten Donald Trump", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Bereits im April hatte der Dax um 1,5 Prozent zugelegt. Grund war die Erholungsrally nach dem Kurseinbruch wegen des von den USA losgetretenen, weltweiten Zollkonflikts.

Siemens Energy gefragt

Die Aktien von Siemens Energy haben am Freitag mit knapp über 71 Euro einen weiteren Rekordstand erreicht. Die Papiere der Bayern liegen mit 41 Prozent Plus 2025 im Dax auf dem vierten Platz hinter Rheinmetall, der Commerzbank und Heidelberg Materials.

Neuerlichen Schub geben einem Börsianer zufolge die Milliardeninvestitionen von Meta in KI-Rechenzentren. Meta avisierte am Vorabend Investitionen von 64 bis 72 Milliarden Dollar vor allem in jene Datenknoten. Siemens Energy reagiert immer wieder sehr sensibel auf solche Nachrichten aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Denn die KI hat bei ihrer Datenverarbeitung einen enormen Energiebedarf.

Die Aktien der Münchener Rück zierten mit einem Abschlag von vier Prozent das Tabellenende im Dax. (mit Material von dpa-AFX)