OTS: Hilo / Aktiia sichert sich 42 Millionen Dollar in einer ...

Aktiia sichert sich 42 Millionen Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde und wird nun zu Hilo (FOTO) London (ots) - Aktiia, eine Plattform zur Messung des Blutdrucks, gibt eine überzeichnete Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Millionen US-Dollar (34.1 Mio CHF) bekannt, die von Earlybird Health und Wellington Partners gemeinsam mit den neuen Investoren Kfund und naturalX Health Ventures geleitet wird und an der sich die bestehenden Investoren redalpine, Khosla Ventures, Molten Ventures, Translink Capital und Verve Ventures beteiligen. Die Investition, die die Gesamtfinanzierung bis heute auf über 100 Millionen Dollar erhöht hat, wird die Mission des Unternehmens beschleunigen, einen gesünderen Blutdruck für Menschen weltweit zu erreichen. Mit mehr als 120.000 verkauften Geräten hat sich Hilo bereits als herausragendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie etabliert. Das Unternehmen hat ein grundlegendes Modell für maschinelles Lernen entwickelt, das speziell auf den Blutdruck zugeschnitten ist. Das Modell wurde anhand von mehreren Milliarden optischer Signale von realen Nutzern trainiert und mit Hunderten Millionen Kalibrierungspunkten weiter verfeinert. Dies stärkt die Position des Unternehmens als Marktführer in der wachsenden Kategorie der Blutdruckmessung ohne Manschette (CBPM). Grundlage für die jüngste Investition war eine wichtige und dynamische Periode für das Unternehmen, in der es mehrere wichtige Meilensteine erreicht hat - darunter die Erlangung der CE-Kennzeichnung für seine innovative Blutdrucküberwachungstechnologie per Handykamera, die Erlangung behördlicher Zulassungen in Kanada, Australien und Saudi-Arabien, ein jährliches Umsatzwachstum von 76 % und der Abschluss einer entscheidenden klinischen Studie vor der Einreichung des FDA-Antrags in den USA. Diese Serie-B-Finanzierung wird die weitere Produktinnovation, die Expansion in neue Märkte und den Ausbau der Intelligenzplattform zur Unterstützung von Unternehmensanwendungen fördern. Mit dieser Investition ist Hilo in der Lage, seine Präsenz auf dem deutschen Markt erheblich auszubauen. Es werden neue Marketingkanäle eingerichtet, um die Markenbekanntheit zu steigern, den Markt über die klinisch belegten gesundheitlichen Vorteile von Hilo aufzuklären und die Produktinnovation zu beschleunigen, um das Leben der deutschen Kund:innen zu verbessern. Gleichzeitig mit dieser Finanzierung führt Aktiia seine neue Markenidentität ein: Hilo - ein Rebranding, das die globale Ambition des Unternehmens widerspiegelt, die manschettenlose, klinisch validierte Blutdruckmessung universell und mühelos zugänglich zu machen. Die Umstellung auf Hilo ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, der sich an der Vision eines gesünderen Blutdrucks für alle orientiert, während die bewährte Technologie und die Berichte, die im Mittelpunkt der Plattform stehen, weiterhin angeboten werden. Raghav "Rags" Gupta, CEO von Hilo, kommentiert dazu: "Diese Finanzierungsrunde ist ein Beweis für das Vertrauen unserer Investoren in die bahnbrechende Technologie von Hilo und unsere Mission, den Blutdruck in der Welt durch häufigere, bequemere und genauere Messungen zu kontrollieren. Angesichts der Tatsache, dass weltweit Milliarden Menschen an Bluthochdruck leiden und nur 20 % von ihnen ihren Blutdruck unter Kontrolle haben, war der Bedarf an innovativen, leicht zugänglichen Lösungen zur Blutdrucküberwachung noch nie so groß wie heute. Unsere Umbenennung in Hilo ist mehr als nur eine Namensänderung, sie ist ein Bekenntnis dazu, Nutzer:innen auf der ganzen Welt intelligentere Werkzeuge zur Optimierung ihrer Gesundheit an die Hand zu geben. Wir danken unseren früheren Aktiia-Kund:innen für ihre Unterstützung und unseren Investoren, neuen und bestehenden, für ihr Vertrauen." Christoph Massner, Principal bei Earlybird Health, der dem Vorstand von Hilo beitreten wird, kommentierte: "Hilo steht an der Schnittstelle zwischen medizinischer Präzision und verbraucherorientierter Zugänglichkeit. Durch den Aufbau auf einer validierten medizintechnischen Plattform und einem intuitiven, benutzerfreundlichen Design überbrückt Hilo die Lücke zwischen klinischer Zuverlässigkeit und Alltagstauglichkeit. Dies ist eine seltene Kombination, die es den Nutzern ermöglicht, mit minimalem Aufwand die Kontrolle über ihre Gesundheit zu erlangen. Dies ist besonders wichtig angesichts des enormen medizinischen Bedarfs: Unkontrollierter Bluthochdruck ist nach wie vor einer der führenden Risikofaktoren für den Tod weltweit." Johannes Fischer, Managing Partner bei Wellington Partners, kommentierte: "Wir freuen uns, diese Finanzierung anzuführen und die innovative Technologie von Hilo zu unterstützen, die bahnbrechende Fortschritte für die Milliarden von Menschen mit erhöhtem Blutdruck bietet. Wir glauben, dass der Echtzeit- und kontinuierliche Zugang zu Blutdruckinformationen die Art und Weise, wie wir über die Überwachung und das Management eines der häufigsten Risikofaktoren für die menschliche Gesundheit denken, verändern wird." Über Hilo Aktiia, jetzt unter dem Namen Hilo firmierend, wurde 2018 gegründet, um die Art und Weise zu verändern, wie der Blutdruck gemessen und somit verwaltet wird. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Algorithmen mit umfangreichen Datensätzen bieten die Hilo-Produkte zur Blutdruckmessung ohne Manschette (CBPM) bequeme, wertvolle Berichte, die sowohl Einzelpersonen als auch medizinischem Fachpersonal ein nützliches Bild ihres Blutdrucks vermitteln. Das Basismodell des Unternehmens für den Blutdruck wurde anhand von Milliarden optischer Signale und Hunderten von Millionen Messwerten von mehr als 120.000 Nutzern trainiert, was seine Führungsposition in der CPBM-Kategorie unterstreicht. Das multidisziplinäre Team des Unternehmens, das sich aus Experten mit umfassender Erfahrung in der biomedizinischen Signalverarbeitung zusammensetzt, hat zu mehr als 120 von Experten begutachteten Publikationen beigetragen und hält mehr als 35 Patente. Hilo, das seinen Hauptsitz in der Schweiz hat, baut seine globale Präsenz weiter aus und verändert die Art und Weise, wie der Blutdruck verstanden und verwaltet wird. 