Trading-Chance Puma: Turnaround-Chance

Werbung

Zuletzt haben wir immer wieder Dividenden-Aristokraten vorgestellt und damit extrem trendstarke Titel. Sie sind sozusagen die „Evergreens“ des Aktienmarktes. Heute stellen wir eine Aktie vor, die nach unserer Expertise ein fantastischer Turnaround-Kandidat ist und außergewöhnlich günstig bewertet. Nach einem Kurseinbruch seit 2021/22 zu deutlich niedrigeren Kursen gehandelt, erreicht der Aktienkurs nunmehr eine ultralangfristige Supportzone.

Fundamentale Lage, Zahlen, Bewertung

Der Kursrutsch der Aktie macht das in Herzogenaurach ansässige Unternehmen ausgesprochen günstig in der Bewertung. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis ist mit 11,9 weit unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 37,1 gelegen ist. Beim Kurs-/Cashflow-Verhältnis haben wir sogar ein Allzeittief erreicht. Mit 5,6 ist es so günstig, wie nie zuvor. Der langfristige Durchschnitt des KCV liegt übrigens bei 21,3!

Seit 2015 steigerte Puma seinen Gewinn von damals 0,25 Euro auf nunmehr 1,88 Euro je Aktie. Bis Ende 2028 will man den Gewinn auf 2,64 Euro erhöhen. Der freie Cashflow liegt für 2025 bei geschätzten 336 Millionen. Abzüglich der Dividenden in Höhe von 123 Millionen bleibt somit eine starke Tilgungskraft von 213 Millionen. Das ist einer der besten Werte überhaupt und nahe der Zahlen aus 2019/20, als die Aktie gen Norden geschossen war.

FIFA Klub-Weltmeisterschaft in USA

Positiv könnte sich auch die in diesem Jahr in den USA stattfindende FIFA Klub-Weltmeisterschaft auswirken. Hier ist zwar Adidas der führende Ausrüster mit 11 Klubs, doch Puma folgt nicht weit dahinter mit sieben Klubs, die man ausstattet. Solche großen Sport-Events sind immer auch ein Schaulaufen für die Ausrüster der Vereine. Nicht selten profitieren die Aktienkurse der Ausrüster von den Mega Sport-Events. Insgesamt nehmen 32 Teams aus aller Welt teil. Das Eröffnungsspiel findet am 15. Juni in Miami statt, das Finale am 13. Juli in New York. Besonders spannend für die Ausrüster ist ein solches Event deshalb, weil man so auch in Regionen der Welt präsenter wird, die bis dato noch recht wenig Marktanteile bringen.

Quelle: www.footyheadlines.com

80% Absturz seit Ende 2021!

Betrachtet man den Chart der Puma-Aktie, so mutet er an, als sei das Unternehmen kurz vor der Pleite, was jedoch mitnichten der Fall ist, wie wir anhand der fundamentalen Lage (siehe oben) wissen. Kürzlich glitt der Aktienkurs sogar unter die ultralangfristige, flache Aufwärtstrendlinie, die derzeit bei 25 Euro verläuft, ab. Eine rasche Rückeroberung dieser Trendlinie wäre ein charttechnisch positives Zeichen. Der steile Abwärtstrend wurde bereits verlassen und jüngst per sogenannten Pullback getestet. Besonders zwischen 15 und 23 Euro erstreckt sich eine massive Auffangzone, die nach unserer Ansicht prädestiniert ist, um der Talfahrt ein Ende zu setzen und einen neuen, aufwärts gerichteten Trend einzuleiten.

Im Falle einer geglückten Rückeroberung der 25-Euro-Marke, ergibt sich als erstes Erholungsziel die Marke von 44 Euro. Dort startete das vermeintlich finale Sell-Off. Langfristig ist ein „sich einpendeln“ zwischen 40 und 60 Euro realistisch.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Erste Anzeichen einer technischen Umkehr und eine historisch sehr günstige Bewertung machen Puma prinzipiell attraktiv. Das geplante Wachstum und die auch in den vergangenen Jahren stetig gesteigerten Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen solide aufgestellt ist. Die Unsicherheit bezüglich des US-Geschäfts und möglicher Zölle dürfte zudem den Konkurrenten Adidas stärker treffen, da dieser einen viel größeren Anteil seines Umsatzes in den USA erzielt. Spekulative Anleger können erste antizyklische Positionen auf Puma eröffnen.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Puma

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. K.O. und Basispreis liegen gleichauf bei 15,562 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 22,57 Euro ergibt sich ein Hebel von 3,19. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet UG4RST.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 25, 44 und 60 Euro

Unterstützungen: 15-23 Euro

Open end Turbo Long Optionsschein auf Puma

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.