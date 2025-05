APA ots news: Drei beliebtester Netzbetreiber bei der Connect Zufriedenheitsstudie Mobilfunk 2025.

1. Platz mit 110 Punkten und Note 1,9. Wien (APA-ots) - - Bestwerte für Marke & Anbieter und Service-App, Preis/Leistungssieger. - CEO Schrefl: "Höchste Weiterempfehlungsrate tolle Bestätigung für konsequenten Fokus auf Kund:innen." Das Fachmagazin connect hat zum elften Mal in Folge rund 2.500 Kund:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihren persönlichen Erfahrungen mit ihrem aktuellen Mobilfunkanbieter befragt. Die Bewertung gibt Einblick in die Zufriedenheit mit dem aktuellen Anbieter und Aufschluss, ob die Befragten diesem auch künftig die Treue halten möchten. Mit der höchsten Punktezahl (110 Punkte) holt sich Drei 2025 die Goldmedaille im Connect Kundenbarometer Mobilfunk in Österreich. Drei entscheidet die Kategorien Marke & Anbieter und Service-App Bestwertungen für sich und gewinnt als Preis/ Leistungssieger den Connect B2C Kundenbarometer mit der Note 1,9. Rudolf Schrefl, CEO von Drei : "Da wir zahlreiche Abläufe und Services in den letzten Jahren noch effizienter und kund:innenfreundlicher gestaltet haben, sehen wir insbesondere die höchste Weiterempfehlungsrate mit 163 Punkten und Note 1,4 als schönstes Feedback für unseren Kund:innen-Fokus. Die 6 Punkte Zuwachs in der Rubrik "Netz" bestätigen, dass die größte Netzoffensive in unserer Unternehmensgeschichte ebenfalls Früchte trägt. Bis Jahresende planen wir rund 95 Prozent aller österreichischen Haushalte und Unternehmen mit unserem neuen 5G-Netz zu erreichen." Die Ergebnisse erfolgen auf Notenbasis. Connect verwendet ein spezielles Punktesystem, den sogenannten WPS-Score (WEKA Promoter Score). In das Gesamtergebnis fließen die Wertungen der vier Einzelkategorien Marke/Anbieter, Kundenservice, Netz und Service-App ein. Während Connect beim Kundenservice nach der Freundlichkeit des Mitarbeiters und der Antwortgeschwindigkeit fragt, geht es in der Kategorie Marke/Anbieter um die Kriterien Image und Preis-Leistungs- Verhältnis, im Bereich Netz um Verfügbarkeit, Gesprächsqualität und Zuverlässigkeit und bei der Service-App um deren Bedienung und Funktionsumfang. Mehr auf https://www.connect.de/ratgeber/kundenzufriedenheit-mobilfunk-dach- 2025-3209203-10112.html Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom- Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Tom Tesch Pressesprecher Telefon: 066066033701 E-Mail: tom.tesch@drei.com Website: https://www.drei.at/presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0090 2025-05-05/11:28