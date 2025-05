Börse am Morgen 06.05.2025

In Sichtweite seines Rekordhochs hat der Dax am Dienstag zunächst moderat zugelegt, dann aber ins Minus gedreht. Mit minus 0,3 Prozent auf 23.268 Zähler hielt er sich zum Ende der ersten Handelsstunde auf Xetra nahe seiner Bestmarke von 23.476 Punkten.

Der MDax für die mittelgroßen Unternehmen verlor 0,6 Prozent auf 29.440 Punkte. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,2 Prozent tiefer.

Berichtssaison läuft auf Hochtouren

Während die Berichtssaison der deutschen Unternehmen auf Hochtouren läuft - hier überzeugte unter anderem Continental, warten Anleger weiter auf erste Erfolgsmeldungen zu den globalen Verhandlungen über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle.

"Seit dem Tiefpunkt im April hat der Dax eine schnelle, V-förmige Erholung vollzogen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Viele Anleger befürchten zwar eine Rezession, die jedoch in den aktuellen Daten nicht erkennbar ist. Den Höhepunkt der Unsicherheit dürfte die Börse hinter sich haben."

Conti nach Zahlen unter den Topwerten im Dax

Mit gut drei Prozent Plus zählt in der ersten Handelsstunde die Aktie von Autozulieferer Continental zu den größten Gewinnern im Dax. Der Konzern hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als im schwachen Vorjahreszeitraum.

Vor allem in der abzuspaltenden Autozulieferung entwickelten sich die Geschäfte deutlich günstiger. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis der Hannoveraner betrug 639 Millionen Euro und lag damit gut dreimal so hoch wie im Vorjahresquartal, wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte.

Dazu trug bei, dass Conti die Autozulieferung nach dem Beschluss zum Spin-off als nicht fortgeführten Geschäftsbereich ausweist und Sonderregeln zur Anwendung kamen. Aber auch bereinigt um diesen Buchhaltungseffekt schnitt Conti besser ab als von Experten gedacht.

Zalando-Aktie dreht nach Gewinnen ins Minus

Nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus gedreht ist dagegen die Aktie von Zalando. Zuvor hatte der Konzern Resultate zum ersten Quartal bekannt gegeben.

Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC urteilte in einem ersten Kommentar, das erste Quartal des Online-Modehändlers habe im Hinblick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) leicht über den Erwartungen gelegen. Der Ausblick wurde vom Unternehmen bestätigt. Georgina Johanan von JPMorgan schrieb, die Neuigkeiten sollten ausreichen, um die Aktie zu stützen./tih/mis

(mit Material von dpa-AFX)