Heimlich, still und leise hat der STOXX® Europe 600 Insurance endlich ein neues Allzeithoch erreicht. Das alte Rekordlevel bei 474 Punkten stammt aus dem Jahr 2000 – der Sektorchart hat also 25 Jahre lang Anlauf für eines der besten Signale der Technischen Analyse genommen. Zu dieser langfristigen Dimension gesellt sich ein weiteres konstruktives Chartmuster. So kann der Kurseinbruch vom April sowie die anschließende, hochdynamische Erholung letztlich als sog. „V-Formation“ interpretiert werden. In der Konsequenz liegen derzeit also zwei echte charttechnische Ausrufezeichen vor. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen April-Rückschlags ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 60 Punkten. Die europäischen Versicherungstitel könnten deshalb weiter in „uncharted territory“ vorstoßen, denn das diskutierte Anschlusspotenzial führt perspektivisch zu einem Kursziel von 540 Punkten. Auf dem Weg in diese Region definiert die Parallele zum Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 494 Punkten) einen wichtigen Katalysator. Um die o. g. „V-Formation“ nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, die Marke von 480 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Dank der guten Ausgangslage sind relativ starke Einzelwerte aus der Branche derzeit ebenfalls eine Überlegung wert.

STOXX® Europe 600 Insurance (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Insurance

Quelle: LSEG, tradesignal²

