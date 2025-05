China-Zollsenkung naht | Indien macht USA ein Angebot | Ergebnisse zumeist bullish.

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Wall Street wartet mit Spannung auf das Wochenende, mit dem Treffen hoher Handelsvertreter der USA und von China. Trump hatte diese Woche zuerst betont, dass die USA bei den Zöllen keine Eingeständnisse machen werden. Am Donnerstag betonte Trump, dass Raum für Flexibilität bestehe. Kurz vor dem gestrigen Closing der Wall Street schrieb die New York Post, gefolgt von Bloomberg am Abend, dass die Zölle von 145% auf bis zu 50% gesenkt werden könnten. Donald Trump betont an diesem Freitag, dass eine Reduktion auf 80% denkbar wäre. Auch Indien bemüht sich den USA entgegen-zukommen. Indien hat angeboten, die durchschnittliche Zolllücke gegenüber den USA von derzeit knapp 13 % auf unter 4 % zu senke. Im Gegenzug soll Trump von den „derzeitigen und potenziellen“ Strafzöllen absehen. Die Reaktionen auf die seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen sind gemischt bis positiv aus. Pinterest, Toast, CloudFlare, Trade Desk, Microchip und Lyft legen in Folge der Ergebnisse teils deutlich zu, mit Coinbase, Affirm, Expedia und Monster Beverage unter Druck.



00:00 China-Zollsenkung naht

03:02 Indien macht USA ein Angebot

04:33 China: Alarmiert wg. Zollfolgen | Containerschiffe | Handelsdaten

05:55 US Autokonzerne zum Abkommen mit UK

06:39 Stahlkonzerne: Abkühlende Nachfrage | Pharmabranche

08:38 Expedia auf der Verliererseite | Touristen meiden USA

09:53 Earnings-Überblick | Coinbase

10:58 Pinterest: Aussichten gemischt | Affirm schwächer

11:58 Akamai | Microchip | Expedia

12:56 Lyft | Trade Desk | Toast

14:28 Meldungen: Nvidia, Taiwan Semi, Huawei, Warner Bros. Discovery

15:29 Ausblick nächste Woche (Ende Berichtssaison u.a.)

16:26 Analysten zu Affirm, Boeing, Cloudflare, Shopify u.a.





*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke