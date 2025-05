Trading-Chance Mc Donalds: Mega-Trend in vollem Gange

Werbung

Wir haben an dieser Stelle bereits eine ganze Reihe von Dividenden-Aristokraten vorgestellt. Alles Weltunternehmen, doch sicherlich gab es das ein oder andere Mal Erklärungsbedarf, was genau das Unternehmen macht. Das ist heute anders, denn das Unternehmen, dessen Aktie wir heute als Trading-Chance vorstellen, ist so bekannt, dass es tatsächlich keiner Erklärung bedarf. Und genau das ist bereits ein Kernpunkt, warum diese Aktie so unglaublich erfolgreich läuft…

Was macht Mc Donalds?

Auch, wenn es aufgrund der Bekanntheit nicht nötig wäre, stellen wir das Unternehmen dennoch an dieser Stelle vor. McDonalds ist in der Fast-Food-Industrie tätig. McDonalds betreibt weltweit unzählige Fast-Food-Filialen selbst oder in Form einer Franchise-Vergabe. Dort werden zahlreiche Speisen angeboten, darunter vor allem Hamburger, Cheeseburger, Pommes Frites, Getränke sowie Desserts. Neben dem Kerngeschäft mit seinen klassischen Produkten erweitert McDonalds regelmäßig das Angebot um Salate, Obst, Smoothies und andere Optionen, um auf die sich ändernden Kundenpräferenzen und den Fokus auf gesündere Ernährung zu reagieren. Da Mc Donalds viele der Grundstücke gehören, auf denen die Restaurants stehen, ist die Immobilienverwaltung ein weiteres Geschäftsfeld des seit 1968 an der Börse gelisteten Unternehmens. Dies ermöglicht dem Unternehmen, an der Wertsteigerung der Immobilien teilzuhaben und Mieteinnahmen von Franchisenehmern zu generieren. Das Franchise-Modell selbst ist ein bedeutendes Geschäftsfeld von McDonalds, da ein Großteil der Restaurants weltweit von Franchisepartnern geführt wird, die dafür Lizenzgebühren bezahlen.

Die Omnipräsenz von Mc Donalds ist ein riesiges Unterpfand für das Unternehmen. Jeder kennt es und wahrscheinlich haben die allermeisten dort schon einmal etwas gekauft. Ein Branding so aufzubauen ist von unschätzbarem Wert. Aufgrund der Größe des Unternehmens, kann man zudem mit den Zulieferern günstige Konditionen aushandeln, so dass man aufgrund der enormen Menge, die man abnimmt, zusätzliche Margen-Vorteile generiert.

Fundamentale Lage

Der Gewinn je Aktie liegt aktuell bei 11,34 Dollar und soll bis 2028 auf 14,51 Dollar gesteigert werden. Eine Netto-Marge von über 31%, wie sie Mc Donalds vorweisen kann, haben wir noch bei keinem anderen Unternehmen gesehen. Das ist ein exorbitant guter Wert und einer der Gründe, warum sich die Aktie weitestgehend unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung stetig positiv entwickelt. Die Dividende soll von aktuell 6,88 auf 8,03 US-Dollar in 2028 erhöht werden. Mit einem KGV von 26,8 (bereinigt) liegt die Aktie in der Bewertung nur geringfügig über dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 24,3. Trotz des enormen Anstiegs ist die Aktie weiterhin nicht teuer!

Charttechnische Situation

Als Mc Donalds 1968 an die Börse kam, war es quasi ein Pennystock. Heute notieren die Papiere bei 313 US-Dollar an der New Yorker Börse und sind das Paradebeispiel für eine Erfolgsstory des American Dream.

Der Trend beschleunigte sich im Verlauf der Jahrzehnte immer wieder und wurde zunehmend steiler. Die untere Begrenzung des aktuellen Trendkanals verläuft bei zirka 268 US-Dollar. Die Kanal-Obergrenze befindet sich derzeit bei etwa 355 US-Dollar. Korrekturen fallen bei dieser Aktie meist sehr moderat aus, vom Corona-Crash abgesehen. Doch seitdem liefert Mc Donalds auch nach Hause, so dass das Unternehmen aus einer möglichen Schwachstelle umgehend eine weitere Stärke machte. Diese Aktie ist für uns pro- und antizyklisch ein Kauf.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Mc Donalds ist eine der weltbesten Aktien, wenn nicht gar die Beste. Hier ergeben sich nur selten wirklich günstige Einstiegskurse, so dass man gut beraten ist, immer wieder in mehreren Tranchen einige Anteile am Unternehmen zu kaufen.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Mc Donalds

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 260,025 USD . Bei einem aktuellen Kurs von 313 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 5,82. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet HD75BZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 268 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Mc Donalds

