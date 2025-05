Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 13.05.2025 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Sto SE & Co. KGaA Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 13.05.2025 Kursziel: 140,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Umsatz in Q1 rückläufig - Frühindikator Baugenehmigungen bislang mit leicht positiver Tendenz in 2025 Sto hat vergangene Woche die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2025 vorgelegt. Inland leidet unter rückläufigen Baugenehmigungen des Vorjahres, Ausland stabil: In Q1 ging der Konzernumsatz um 4,6% yoy auf 324,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 340,5 Mio. EUR). Während sich der Auslandsumsatz nur leicht um 1,4% yoy auf 201,4 Mio. EUR verringerte und bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte sogar auf Vorjahresniveau (Q1/24: 204,2 Mio. EUR) blieb, lag der Erlös im Inland mit 123,4 Mio. EUR (-9,5% yoy) deutlich unter Vorjahr. Hintergrund dessen sind neben einer ungünstigen Witterung vor allem die im zweiten Halbjahr 2024 nach wie vor rückläufigen Baugenehmigungen. Diese sanken im Wohngebäudebau um 11,7% yoy und betrafen mit -18,3% yoy vor allem das Segment der Mehrfamilienhäuser (MFH). Auch Einfamilienhäuser (EFH) verzeichneten einen erheblichen Rückgang (-9,9% yoy) und selbst im Bereich der Sanierung waren spürbar weniger Genehmigungen für Wohnbauprojekte registriert worden (-5,5% yoy). Allerdings haben sich die Genehmigungszahlen nach dem im Januar 2024 erreichten Tiefstwert im weiteren Jahresverlauf auf niedrigem Niveau stabilisiert und tendierten in den ersten beiden Monaten 2025 sogar leicht nach oben (+1,6% yoy). [Abbildung] Nichtsdestotrotz wurde aufgrund der Unterauslastung zu Beginn von Q1 noch an den deutschen Sto-Standorten Kurzarbeit geleistet. Des Weiteren reduzierte der Konzern die Belegschaft zuletzt deutlich und beschäftigte zum Stichtag 31. März weltweit 5.587 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vj.: 5.804). Vor diesem Hintergrund konnte der Personalaufwand in Q1 leicht reduziert werden, wie gewohnt legte Sto für den Dreimonatszeitraum aber keine konkreten Zahlen zur Kostenund Ergebnisentwicklung vor. Zur Ertragslage wurde lediglich gemeldet, dass sich der im ersten Quartal aufgrund der witterungsbedingten Saisonalität des Geschäftsverlaufs üblicherweise erzielte Fehlbetrag gegenüber Vorjahr vergrößert hat. Guidance bestätigt: Auch im April 2025 lag der Konzernumsatz nach Angaben des Vorstands unter dem Vorjahresniveau, jedoch leicht über den Erwartungen. Dies war in der wenige Tage vor der Q1-Berichterstattung kommunizierten und nun bestätigten Guidance für FY 2025 (Umsatz: 1,57 Mrd. EUR; EBIT: 51-71 Mio. EUR) u.E. aber schon berücksichtigt. Wir halten daher an unseren Prognosen unverändert fest, die auf Basis der Guidance auf Gesamtjahressicht einen Umsatzrückgang von rund 3% abbilden. Fazit: Die Entwicklung in Q1 verlief erwartungsgemäß. Die leichte Erholungstendenz der inländischen Wohnbaugenehmigungen stützt die Aussicht, dass Sto spätestens in 2026 auf den Wachstumspfad zurückkehren kann. Insgesamt erachten wir die Visibilität zwar nach wie vor als eingeschränkt, durch den von der neuen Bundesregierung avisierten 'Wohnungsbau-Turbo' hat sich aber das Sentiment zuletzt wieder etwas verbessert. Insofern erachten wir die Sto-Aktie nach dem jüngsten Kursdämpfer vor allem für langfristig orientierte Investoren wieder als attraktiv und heben unser Anlagevotum bei einem unveränderten Kursziel von 140,00 EUR auf 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 