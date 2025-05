Trump reist, Putin kneift, Merz redet

Aktien tendieren uneinheitlich

Pfisterer-Börsengang geglückt

Erste Regierungserklärung von Merz

Agenda heute

Wie bereits gestern an dieser Stelle berichtet, zog US-Präsident Trump in Saudi-Arabien eine Reihe von Orderzusagen für KI-Infrastruktur an Land. Dies verhalf den Tech-Titeln an der Wall Street zu Kursavancen. Der Nasdaq-Index legte um 0,7 % zu. Diese positive Branchenstimmung schwappte jedoch nicht auf den Gesamtmarkt über. Dort setzten nach den starken Vortagen Gewinnmitnahmen ein. Zuvor hatten die Märkte stark von der Entspannung zwischen USA und der Volksrepublik China profitiert. Der Dow Jones ging mit einem Minus von 0,4 % aus dem Handel. Zudem erhielt die Hoffnung auf einen baldigen Frieden in der Ukraine einen Dämpfer, nachdem Putin nicht an den heutigen Verhandlungen in Istanbul teilnehmen wird.Die erste Aktien-Neuemission des Jahres ist geglückt! Die Aktien des Elektrotechnikspezialisten Pfisterer aus Winterbach bei Stuttgart debütierten gestern am Frankfurter Parkett. Der Börsengang des Herstellers von elektrischer Verbindungstechnik von der Niederspannung bis zur Höchstspannung war gelungen: Der Platzierungspreis lag bei 27 Euro in der Mitte der zuerst aufgerufenen Bookbuildingspanne, die Erstnotiz lag knapp 11 % darüber. Diese Gewinne konnten bis zum Handelsschluss gehalten werden. Rund 200 Millionen Euro wurden durch den Börsengang erlöst; etwa die Hälfte davon fließt dem Konzern zu. Damit soll das geplante Wachstum im In- und Ausland finanziert werden. Ein Detail soll in diesem Kontext nicht unter den Tisch fallen: Die LBBW hat als "Co-Global-Coordinator" wesentlich zum erfolgreichen IPO beigetragen! Ist das nun der Eisbrecher für weitere Platzierungen? Die Messlatte des Vorjahres ist nicht besonders hoch - 2024 wagten in Frankfurt lediglich sechs Unternehmen den Gang an die Börse.Gestern hat Kanzler Friedrich Merz in seiner ersten Regierungserklärung einen mehrfachen Politikwechsel angekündigt. Deutschland sei in der Lage, aus eigener Kraft aus der Wirtschaftskrise zu kommen. Ziel der mit dem Koalitionspartner SPD abgestimmten Rede war, eine Übersicht über die bevorstehende Regierungsarbeit zu geben. Es werde laut Merz darum gehen, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu sichern und die Zusage "Wohlstand für alle" zu erneuern. Deutschlands Gestaltungskraft in der Welt stehe und falle dabei mit der wirtschaftlichen Stärke. Hierzu machte Finanzminister Klingbeil gestern Hoffnung auf eine rasche Umsetzung der Regierungspläne: Am 25. Juni soll das Kabinett ein großes Maßnahmenpaket beschließen.Heute stehen eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Besonders im Fokus: Die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat April. Allerdings kann man schon vorwegnehmen: Der Zoll-Wirrwarr macht eine Analyse schwierig, nicht nur für uns Analysten, sondern auch für die Fed. Powell & Co. werden wohl ein paar Datenpunkte mehr zuwarten müssen, bis sie klarer in puncto Konjunktur und Inflation sehen.