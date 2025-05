APA ots news: Jacques Ripoll zum CEO der Kommunalkredit ernannt

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der Kommunalkredit hat Jacques Ripoll zum CEO ernannt. Er wird seine neue Funktion am 1. September 2025 antreten und folgt damit auf Sebastian Firlinger, der interimistisch als CEO sowie dauerhaft als CFO und CRO tätig war. Sebastian Firlinger wird der Kommunalkredit weiterhin als CFO und CRO erhalten bleiben. Jacques Ripoll verfügt über umfassende Führungserfahrung aus zahlreichen leitenden Positionen in der europäischen Bankenbranche, darunter als CEO der Corporate and Investment Bank von Crédit Agricole, Global Head of Corporate and Investment Banking der Santander Group sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei Société Générale. Derzeit ist Jacques Ripoll Partner und Vorstandsmitglied der EREN Groupe, einer privaten Investmentgesellschaft mit Fokus auf erneuerbare Energien und Infrastruktur. Darüber hinaus bringt Jaques Ripoll umfassende Erfahrung als Aufsichtsrat mit und ist derzeit unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats von LOréal und der CMA CGM Group. Er ist Absolvent der École Polytechnique und seit Anfang der 1990er Jahre in der Finanzierungsbranche tätig. Als europäischer Infra Banking Expert mit konstant starker finanzieller Performance ist die Kommunalkredit in einer einzigartigen Position, um eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der europäischen Energiewende und dem Ausbau der Infrastruktur einzunehmen - durch die Bereitstellung von Kapital und Expertise für Projektträger, private Entwickler und den öffentlichen Sektor. Die Kommunalkredit möchte die Chancen im dynamischen Infrastruktur- und Energiemarkt noch stärker nutzen, indem sie auf ihre tiefgreifende Sektorexpertise setzt, die über klassische Kreditvergabe hinausgeht. "Wir freuen uns sehr, Jacques Ripoll als neuen CEO der Kommunalkredit willkommen zu heißen" , sagt Hans Larsson, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Mit seiner umfassenden Führungserfahrung in der Bankenbranche und seinem tiefen Verständnis für das Infrastruktur- und Energiegeschäft ist er ideal geeignet, um die Kommunalkredit in die nächste Entwicklungsphase zu führen." "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Teil der Kommunalkredit zu werden," sagt Jacques Ripoll. "Die Kommunalkredit ist ein beeindruckendes Finanzinstitut mit einer starken Erfolgsbilanz bei Finanzierungslösungen für die europäische Infrastruktur- und Energiebranche. Als vertrauensvoller Partner für Investoren und supranationale Organisationen agiert die Bank auch als innovativer Vorreiter bei neuen Technologien und Geschäftsmodellen. Ihre tiefe Expertise im Bereich Infrastruktur und Energie ermöglicht es ihr, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Transaktionen zu strukturieren. Ich freue mich darauf, mit Sebastian Firlinger und dem Management-Team die Kommunalkredit auf ihrem weiteren Wachstumspfad als europäischer Infra Banking Expert zu führen." "Wir sind sehr erfreut, dass Jacques die Rolle des CEO angenommen hat," ergänzt Paal Weberg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Managing Partner bei Mehrheitseigentümer Altor. "Er bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Infrastruktur- und Energiefinanzierung mit, ein tiefes Verständnis für Finanzinstitute sowie die internationale Perspektive, die notwendig ist, um die Kommunalkredit in die nächste Wachstumsphase zu führen." Sebastian Firlinger wird bis zum 1. September weiterhin als interimistischer CEO tätig sein und danach seine Funktion als CFO und CRO fortsetzen. "Ich möchte Sebastian Firlinger danken, der die Kommunalkredit äußerst erfolgreich als interimistischer CEO geführt und die organisatorischen Grundlagen für den nächsten Entwicklungsschritt gelegt hat. Wir schätzen seine weitere Führung als CFO und CRO der Bank sehr," sagt Hans Larsson. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Kommunalkredit Austria AG Andrea Rois Head of Corporate Communication & Marketing Telefon: +43 1 31631 584 oder +43 1 31631 593 E-Mail: communication@kommunalkredit.at Website: https://www.kommunalkredit.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0121 2025-05-19/14:10