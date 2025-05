BISON Krypto Talk: 4-Jahreszyklus, Bitcoinreserve & Altcoin-Season | BISON Krypto Talk | Invest 2025

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

Steht Bitcoin vor einem neuen Aufwärtstrend – oder bremst die Geldpolitik der FED die Krypto-

Rallye aus? In diesem Video sprechen BISON Krypto Talk sprechen Dr. Ulli Spankowski (BISON CEO), Mirco Recksiek (Bitcoin2Go) und Richard “Richy” Dittrich (Boerse Stuttgart Group) über die aktuellen

Entwicklungen im Kryptomarkt, makroökonomische Einflüsse und konkrete Strategien für Investoren.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die Welt der Kryptowährungen

03:00 ► Marktanalyse und politische Einflüsse

06:10 ► Zukunft des Dollars und mögliche Weltwährungen

09:10 ► Bitcoin als Wertspeicher und strategische Reserven

11:47 ► Aktuelle Marktbewegungen und Handelsvolumen

15:04 ► Refinanzierungsmöglichkeiten und Zinsentwicklung

16:46 ► Strategische Überlegungen zu Bitcoin und Zöllen

19:02 ► Marktdynamik und der Einfluss von Zöllen

20:18 ► Die Altcoin-Saison: Ein Blick in die Zukunft

22:19 ► Risiken und Chancen bei Altcoins

24:45 ► Opportunitätskosten und langfristige Strategien

27:30 ► Der Einfluss von VCs und institutionellen Investoren

30:05 ► Zyklen und Marktbewegungen im Krypto-Bereich

32:28 ► Neue Trends: AI und Memecoins

34:00 ► Regulierung und die Zukunft des Kryptomarktes

36:07 ► Regulierung und ihre Herausforderungen

39:21 ► Eigenverwahrung vs. Plattformverwahrung

42:41 ► Marktanalyse und Liquidität

45:08 ► Fundamentalanalyse bei Kryptowährungen

49:41 ► Quantencomputer und Sicherheitsaspekte



