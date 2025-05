DAX® - 25. Allzeithoch in diesem Jahr

„24.000er-Marke im Blick“ – so lautete unsere gestrige Überschrift. Und tatsächlich mit dem 25. Allzeithoch im Jahr 2025 (24.082 Punkte) sprang der DAX® erstmals in seiner Geschichte über den nächsten Tausender. Erstmals in der Historie schloss das Aktienbarometer dann auch oberhalb dieses Levels. Damit setzt sich der Börsenlauf der letzten Wochen nahtlos fort, denn ein neues Rekordhoch stellt insgesamt eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Den Kurstreiber schlechthin stellen weiterhin die beiden zuletzt diskutierten „V-Formationen“ dar. Die kleinere von beiden Mustern eröffnet ein Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten, während das größere „V-Pattern“ sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 5.000 Punkten bereithält. Das Vorwochentief bei 23.339 Punkten bietet sich dagegen als Absicherung auf der Unterseite an. Schließlich wären bei einem Rebreak dieses Levels auch die alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten und somit die größere „V-Formation“ „at risk“. Per Saldo gibt der Chartverlauf derzeit wieder einmal eine klare Orientierungshilfe vor – und zwar sowohl nach Norden als auch nach Süden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

