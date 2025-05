COOFANDY feiert 10-jähriges Jubiläum mit zwei Silber-Auszeichnungen bei den Produktdesign-Wettbewerben in Berlin und New York

EQS Newswire / 22.05.2025 / 17:45 CET/CEST



NEW YORK, US - Media OutReach Newswire - 22 May 2025 - Zum 10-jährigen Bestehen im Jahr 2025 erreicht COOFANDY einen bedeutenden Meilenstein: Die kurzärmeligen Freizeithemdmodelle für Herren wurden sowohl bei den Berlin Design Awards 2025 als auch bei den New York Product Design Awards 2025 mit dem Silberpreis ausgezeichnet. Diese doppelte Ehrung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Marke im Bereich zeitgenössischer Herrenmode und bestätigt ihr Engagement für Qualität, Innovationskraft und Funktionalität.



Die New York Product Design Awards würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Produktinnovation, ästhetischer Wert und Nutzererlebnis. Die ausgezeichnete Kollektion von COOFANDY überzeugte mit einer einzigartigen Designsprache, die von Sommersonne und Sandstränden inspiriert ist – eine stilvolle Kombination aus modischem Anspruch, Tragekomfort und moderner Lifestyle-Orientierung.



Auch bei den Berlin Design Awards wurde insbesondere die gelungene Verbindung von Nachhaltigkeit und Praxistauglichkeit hervorgehoben. Die Hemden bestehen aus atmungsaktivem, knitterarmem Garnfärbegewebe und bieten selbst bei hohen Temperaturen hervorragenden Tragekomfort.



Funktionalität trifft Stil: COOFANDY setzt neue Maßstäbe in der nachhaltigen Herrenmode



Das kurzärmelige Freizeithemd von COOFANDY wurde mit Blick auf die Ansprüche moderner Konsumenten entwickelt und vereint funktionale Performance mit stilvoller Eleganz. Der Einsatz atmungsaktiver Leinenstoffe sowie Zellulose-Viskose aus biologischen Quellen bietet nicht nur hohen Tragekomfort, sondern auch hautfreundliche Eigenschaften, Langlebigkeit und eine bewusste Ausrichtung auf nachhaltiges Leben. Für die Träger bedeutet das: Sie müssen sich nicht mehr zwischen Umweltbewusstsein und Alltagstauglichkeit entscheiden.



Gestalterisch überzeugt das Hemd durch durchdachte Details wie eine doppellagige Knopfleiste und dezent kontrastierende Riegelnähte, die Struktur und visuelles Interesse schaffen, ohne aufdringlich zu wirken. Verdeckte Knöpfe unterstreichen den wandelbaren Charakter des Designs – ideal für einen mühelosen Übergang vom lässigen Tageslook zu einem gepflegten, semi-formellen Auftritt. Der entspannte Schnitt in Kombination mit klarer Linienführung bietet vielseitige Styling-Möglichkeiten – ob mit Shorts im Sommerurlaub oder mit Stoffhose für einen gehobeneren Look.



Das prämierte Modell steht dabei für mehr als nur funktionalen Stil – es verkörpert COOFANDYs Vision, den modernen Mann durch gezieltes Design zu stärken. Die Marke verpflichtet sich, Kleidung zu schaffen, die das tägliche Leben bereichert und gleichzeitig mit den heutigen Werten von Nachhaltigkeit, Vielseitigkeit und individueller Ausdruckskraft im Einklang steht.



Mit dem Eintritt in das zweite Jahrzehnt ihres Bestehens bekräftigt COOFANDY ihr Engagement für innovative Lösungen, die nicht nur auf Modetrends reagieren, sondern aktiv zur Gestaltung einer bewussteren und dynamischeren Zukunft der Herrenmode beitragen.



