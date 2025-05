Börse am Morgen 22.05.2025

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally am Donnerstag Gewinne realisiert. Der Dax fiel im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 24.035 Punkte.

Der MDax verlor 1,1 Prozent auf 30.105 Zähler.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Morgen um 0,4 Prozent nach unten.

Aktie von CTS Eventim bricht ein

Der Aktienkurs von CTS Eventim ist am Morgen zweistellig gesunken. Dank zweier Übernahmen und einer guten Nachfrage ist der Konzertveranstalter im ersten Quartal zwar gewachsen. Unter dem Strich mussten die Münchener jedoch einen Gewinneinbruch hinnehmen. So sackte der Überschuss um fast ein Drittel ab, weil kleinere Beteiligungen an anderen Gesellschaften weniger abwarfen und Währungseffekte auf langfristige Forderungen drückten.

Freenet-Aktie rutscht zweistellig ab

Heftige Kursverluste gab es am Morgen beim Mobilfunkanbieter Freenet. Der MDax-Titel gab zwischenzeitlich um mehr als 13 Prozent nach. Hintergrund sind die enttäuschenden Quartalszahlen. So sank etwa der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) um knapp 1 Prozent auf gut 126 Millionen Euro. Analysten hatten sich bei Umsatz und operativem Ergebnis mehr ausgerechnet.

(mit Material von dpa-AFX)