APA ots news: UNIQA: Hohes Wachstum, mehr Ertrag

Wien (APA-ots) - - Prämienplus von 13,2 Prozent - Konzernergebnis stieg um 10,9 Prozent auf 118,6 Millionen Euro - Ergebnis vor Steuern wuchs um 4,1 Prozent auf 151,1 Millionen Euro - Netto Combined Ratio auf sehr gute 88,2 Prozent verbessert - Starke regulatorische Kapitalquote von 274 Prozent Der positive Trend aus dem Vorjahr hat sich im ersten Quartal fortgesetzt: In CEE, stark getragen durch Polen, stiegen die verrechneten Prämien um 12,4 Prozent, in Österreich um 4,3 Prozent. "Gemeinsam mit einem exzellenten versicherungstechnischen Ergebnis - unsere Combined Ratio nach Rückversicherung sank auf 88,2 Prozent - macht es das starke Wachstum von 13,2 Prozent möglich, die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten infolge des von den USA ausgelösten Zollkonflikts und ein damit zusammenhängendes, schwächeres Finanzergebnis mehr als nur zu kompensieren" , sagt Andreas Brandstetter , CEO UNIQA Insurance Group AG. Kennzahlen 1 - 3/2025 Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung stiegen in den ersten drei Monaten 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,2 Prozent auf 2.472,5 Millionen Euro (1 - 3/2024: 2.184,3 Millionen Euro). Vor allem die Schaden- und Unfallversicherung, die etwa 65 Prozent des gesamten Prämienvolumens der Gruppe ausmacht, trug mit einem außerordentlich starken Wachstum von 17,5 Prozent zu diesem erfreulichen Ergebnis bei. Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg im ersten Quartal 2025 um 10,3 Prozent auf 1.751,2 Millionen Euro (1 - 3/2024: 1.587,9 Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben: Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 9,9 Prozent, die Krankenversicherung um 8,4 Prozent und die Lebensversicherung um 16,2 Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,2 Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 16,5 Prozent. Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 42,2 Prozent auf 199,6 Millionen Euro (1 - 3/2024: 140,4 Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis sank in den ersten drei Monaten 2025 aufgrund der Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten auf 108,8 Millionen Euro (1 - 3/2024: 237,5 Millionen Euro). Das Finanzergebnis lag im Berichtszeitraum bei 21,1 Millionen Euro (1 - 3/2024: 70,7 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 151,1 Millionen Euro (1 - 3/2024: 145,1 Millionen Euro). Das Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheiten) erhöhte sich deutlich um 10,9 Prozent auf 118,6 Millionen Euro (1 - 3/2024: 106,9 Millionen Euro). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag 31. März 2025 mit rund 274 Prozent auf hohem Niveau. Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) erhöhte sich per 31. März 2025 auf 5.415,9 Millionen Euro (1. Jänner 2025: 5.345,6 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. Ergebnisse in den Geschäftsbereichen Schaden- und Unfallversicherung Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung wuchsen in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 um 17,5 Prozent auf 1.616,0 Millionen Euro (1 - 3/2024: 1.375,7 Millionen Euro). Die Brutto Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote vor Rückversicherung) in der Schaden- und Unfallversicherung verringerte sich aufgrund geringerer Schadenbelastungen auf 86,2 Prozent (1 - 3/2024: 86,7 Prozent). Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) sank ebenso von 91,7 Prozent auf 88,2 Prozent. Kranken- und Lebensversicherung In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien im ersten Quartal 2025 ein Wachstum von 6,3 Prozent auf 411,6 Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 3/2024: 387,1 Millionen Euro). In der Lebensversicherung stiegen die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung im Berichtszeitraum um 5,6 Prozent auf 444,9 Millionen Euro (1 - 3/2024: 421,4 Millionen Euro). Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den ersten drei Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. Hier finden Sie ein Video , im dem CFO Kurt Svoboda die Ergebnisse des 1. Quartals 2025 einordnet. Pressefotos stehen hier zum Download bereit. Unternehmensausblick Im Dezember des Vorjahres haben wir unser neues Strategieprogramm "UNIQA 3.0- Growing Impact" für die Jahre 2025 bis 2028 vorgestellt. In diesem Zeitraum wollen wir pro Jahr durchschnittlich um 5 Prozent bei den verrechneten Prämien wachsen, unsere Erträge um durchschnittlich 6 Prozent erhöhen, unsere Pay-out-Ratio im Rahmen von 50 bis 60 Prozent halten und unseren Aktionär:innen eine jedes Jahr wachsende Dividende pro Aktie bieten. Für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unser Fokus somit unverändert auf der laufenden Verbesserung des versicherungstechnischen Kerngeschäfts in Österreich und auf profitablem Wachstum in CEE. Unsere Erwartungen hinsichtlich eines starken Wachstums über dem BIP basieren sowohl auf gezielten Vertriebsaktivitäten als auch auf Anpassungen im Zusammenhang mit Inflation und Indexentwicklungen. Aufgrund der instabilen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der tendenziell zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen, ist eine Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung mit Unsicherheit verbunden. Vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt liegt unsere Zielprofitabilität für das Jahr 2025 nichtsdestotrotz über dem Niveau von 2024. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden. 