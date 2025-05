EQS-News: BTQ Technologies und ICTK unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung quantensicherer Hardware-Lösungen

EQS-News: BTQ Technologies Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

BTQ Technologies und ICTK unterzeichnen Absichtserklärung zur Förderung quantensicherer Hardware-Lösungen



27.05.2025

BTQ Technologies und ICTK unterzeichnen Absichtserklärung: Die Unternehmen werden gemeinsam die Entwicklung von quantensicheren Hardware-Lösungen untersuchen und dabei das Fachwissen auf dem Gebiet der Kryptographie von BTQ und die sicheren Chiptechnologien von ICTK miteinander verbinden.

Schwerpunktbereiche sind Cold Wallets und Embedded Security: Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die gemeinsame Entwicklung sicherer Cold Wallets, die Integration der BTQ CASH-Architektur sowie Anwendungen in den Bereichen digitale Identität und IoT geprüft.

Schutz von Hardware vor Quantenbedrohungen: Durch die Verbindung von Post-Quanten-Kryptographie mit hardwarebasierten Schutzmechanismen wie PUF möchte die Partnerschaft modernste Sicherheit für Geräte in einer Post-Quanten-Welt anbieten.

Vancouver, British Columbia, den 27. Mai 2025 – BTQ Technologies Corp. (das „Unternehmen“) (CBOE CA: BTQ) (FSE: NG3) (OTCQX: BTQQF), ein weltweit agierendes Quantentechnologie-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Sicherung unternehmenskritischer Netzwerke, gibt mit großer Freude die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit ICTK Co., Ltd. („ICTK“), einem in Südkorea ansässigen Pionier im Bereich der Sicherheitstechnologien für Hardware, bekannt. Im Rahmen dieser strategischen Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von Hardware-Systemen der nächsten Generation untersuchen, die für die Sicherheit im Zeitalter des Quantencomputers ausgelegt sind.

Die Vereinbarung umfasst Pläne zur Erforschung von Sicherheitslösungen für Cold Wallets und eingebetteter Geräte, die das fundierte Fachwissen von BTQ auf dem Gebiet der Post-Quanten-Kryptographie (PQC) mit der Erfahrung von ICTK im Bereich sicherer Chiptechnologien, einschließlich Physical Unclonable Functions (PUF) und der PQC-Integration auf Hardware-Ebene, kombinieren.

Bessere Gerätesicherheit für die Zukunft

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Kombination der gegenseitigen Stärken in den Bereichen Kryptographie und Hardware-Design, die drei wichtige Innovationsbereiche umfasst:

Post-Quanten-Kryptographie

Aufgrund der Fortschritte bei den Quantencomputern werden viele der heutigen Verschlüsselungsmethoden angreifbar. PQC ist dabei eine neue Klasse kryptographischer Algorithmen, die so konzipiert sind, dass sie auch gegen Angriffe auf Quantenebene Schutz bieten. BTQ ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. ICTK wiederum erforscht, wie dieser Schutz direkt in die Hardware integriert werden kann, um auch in Zukunft sichere Kommunikationen, Datenspeicherungen und Transaktionen zu gewährleisten.

Physical Unclonable Functions

Die PUF-Technologie verwandelt jeden Siliziumchip in einen einzigartigen, nicht reproduzierbaren Fingerabdruck, indem winzige, zufällige Variationen im Herstellungsprozess genutzt werden. Anhand dieser Identität können Geräte überprüft und kryptographische Schlüssel generiert werden, ohne die Geräte speichern zu müssen – das verringert das Risiko eines Hackerangriffs deutlich. ICTK wendet diese Technologie an, um Chips zu schützen, die im Finanzwesen, für digitale Ausweise und Geräte des Internet of Things (IoT) eingesetzt werden.

BTQ CASH-Architektur

CASH ist der BTQ-eigene kryptographische Beschleuniger, der speziell dafür entwickelt wurde, komplexe, quantensichere Algorithmen schnell und effizient zu verarbeiten. Die Unternehmen werden die Integration dieser Architektur in die Hardware-Plattformen von ICTK prüfen, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung zu verbessern.

Bereiche der Zusammenarbeit

Gemeinsame Entwicklung einer quantensicheren Cold Wallet zur Speicherung digitaler Vermögenswerte.

Einbettung der BTQ CASH-Architektur in die sicheren Chipsätze von ICTK.

Erkundung von Möglichkeiten in den Bereichen digitale Identität, IoT-Sicherheit und quantenresistente Finanzinfrastrukturen.

„Unsere Partnerschaft mit ICTK ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Bereitstellung sicherer, skalierbarer und zukunftsweisender Hardware“, erklärt Olivier Roussy Newton, CEO von BTQ Technologies. „Gemeinsam wollen wir das Rückgrat für quantensichere Systeme in allen Branchen bilden, für die vertrauenswürdige Geräte unerlässlich sind.“

„Dies ist ein wichtiger Baustein für eine quantensichere Zukunft“, so Jungwon Lee, CEO von ICTK. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BTQ Innovationen zu kombinieren, um neue Sicherheitslösungen auf den Markt zu bringen.“

Über ICTK Co., Ltd.

ICTK ist ein in Südkorea ansässiges Halbleiter-Sicherheitsunternehmen, das sich auf hardwarebasierte Authentifizierungs- und Kryptographielösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist bekannt für die Implementierung der Technologie der Physical Unclonable Function (PUF) und die Integration von Post-Quanten-Kryptostandards in sicheren Chipdesigns. Die Lösungen von ICTK werden u. a. in den Bereichen Finanzen, digitale Identität, Mobilität und IoT eingesetzt und ermöglichen eine sichere und skalierbare Infrastruktur für eine digital vernetzte Zukunft.

http://en.ictk.com/

Über BTQ

BTQ wurde von einer Gruppe aus Post-Quanten-Kryptographen gegründet, die sich mit der akuten Sicherheitsbedrohung durch große globale Quantencomputer befasst. Mit der Unterstützung führender Forschungsinstitute und Universitäten kombiniert BTQ Software und Hardware, um kritische Netzwerke mit einzigartigen Post-Quanten-Diensten und -Lösungen zu schützen.

Mit BTQ in Kontakt treten: Website |LinkedIn

IM NAMEN DES VORSTANDS

Olivier Roussy Newton

CEO, Vorsitzender

Weitere Informationen unter (E-Mail): desk@btq.com

Bill Mitoulas

Investor Relations

Tel.: +1.416.479.9547

E-Mail: bill@btq.com

Die Cboe Canada und ihr Regulation Services Provider übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Zukunftsbezogene Informationen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, einschließlich seiner Forschungspartnerschaften, und zu den voraussichtlichen Märkten, an denen das Unternehmen seine Stammaktien notieren könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind oft durch die Verwendung von Begriffen wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“ oder „können“ erkennbar und ähnliche Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu kennzeichnen.

Das Unternehmen hat zahlreiche Annahmen getroffen, darunter unter anderem Annahmen über die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, die Entwicklung von Post-Quanten-Algorithmen und Quanten-Schwachstellen sowie die Quanten-Computerbranche im Allgemeinen. Die vorstehende Liste mit Annahmen ist nicht vollständig.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, besteht keine Garantie, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug auf: die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für das Unternehmen; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Post-Quantum- und Encryption-Computing-Branche im Allgemeinen; der spekulative Charakter der Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens; das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften und technologischen Post-Quantum- und Encryption-Technologien; unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit regulatorischen und lizenzrechtlichen Angelegenheiten und Umweltfragen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Gesetzesänderungen (einschließlich Vorschriften in Bezug auf Blockchains); Risiken im Zusammenhang mit den direkten und indirekten Auswirkungen von COVID-19, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Fähigkeit, die erforderlichen Finanzmittel zu beziehen und mögliche Verzögerungen bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu verursachen; und andere Risikofaktoren, die zu gegebener Zeit näher beschrieben werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Bestimmungen des Wertpapierrechts vorgeschrieben ist.

