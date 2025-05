Börse am Morgen 28.05.2025

Nach seinem Vortagesrekord von 24.300 Punkten hat der Dax am Mittwoch auch am Mittwochvormittag ein neues Allzeithoch erklimmen können - der Index stieg in der ersten Handelsstunde zeitweise auf 24.325 Punkte - ein neues Allzeithoch.

Airbus und Rheinmetall gefragt

Die größten Gewinner im Dax in der ersten Handelsstunde waren Rheinmetall und Airbus mit Zugewinnen von jeweils etwa 1,5 Prozent. Rheinmetall wurde von einer Kurszielanhebung der Investmentbank UBS auf 2.200 Euro beflügelt. Hensoldt und Renk im MDAX waren mit Zugewinnen von fünf beziehungsweise vier Prozent ebenfalls sehr stark.

Daimler Truck zierte am Morgen mit einem Abschlag von gut 3,5 Prozent das Tabellenende im deutschen Leitindex, die Aktie wird heute ex-Dividende gehandelt.

Stellantis findet neuen Chef

Die Suche des Autobauers Stellantis nach einem neuen Chef war erfolgreich: Antonio Filosa soll ab dem 23. Juni an der Konzernspitze stehen, teilte der Vielmarkenkonzern (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo) am Mittwoch mit. Der neue Konzernlenker bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Industrie mit und kommt zudem aus den eigenen Reihen.

Bei Stellantis war Filosa zuletzt bereits verantwortlich für das operative Geschäft in der Region Americas. Damit befördert Stellantis einen Manager, der genau dort Erfahrung mit sich bringt, wo es bei dem Konzern hakt: Auf dem nordamerikanischen Markt hat der Autobauer bereits seit geraumer Zeit Probleme. Unter anderem wegen Unstimmigkeiten darüber, wie mit diesen umgegangen wird, war der frühere Stellantis-Chef Carlos Tavares Anfang Dezember zurückgetreten. (mit Material von dpa-AFX)