EQS-News: BRAIN Biotech AG berichtet finale Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25

BRAIN Biotech AG berichtet finale Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2024/25

BRAINBiocatalysts mit leichtem organischem Wachstum im ersten Halbjahr

BRAINBioIncubator mit hoher Vergleichsbasis im Vorjahr

Starke Liquiditätsposition von 14,9 Mio. €

Zwingenberg, 28. Mai 2025 – Die BRAIN Biotech AG, ein führender Anbieter von Spezialenzymen und innovativen biologischen Lösungen für die Industrie, hat die finalen Finanzzahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Die BRAIN Biotech Gruppe erzielte im ersten Geschäftshalbjahr einen Umsatz in Höhe von 25,2 Mio. € und liegt damit 7,2 % unter dem Vorjahr (27,2 Mio. €). Der Umsatzrückgang ist überwiegend auf ein allgemein eingetrübtes wirtschaftliches Umfeld und daraus resultierenden Verzögerungen bei Abschlüssen von Neuverträgen in Tailor-Made-Solutions-Projekten zurückzuführen. Im zweiten Quartal 2024/25 sanken die Umsatzerlöse gegenüber der Vorjahresperiode um 2,4 Mio. € von 14,5 Mio. € auf 12,1 Mio. €. Grund hierfür sind die zuvor genannten konjunkturellen Effekte sowie gleichzeitig ein Einmaleffekt aus dem Vorjahr durch die Meilensteinzahlung für den erfolgreichen Projektfortschritt beim investigativen Pharmawirkstoff Deucrictibant (ehemals PHA 121) in Höhe von 1,5 Mio. €.

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, sagt: „Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld hat sich für Dienstleister in forschungsintensiven Bereichen leider weiter eingetrübt. Unser Produktgeschäft im Bereich der Enzyme entwickelt sich vergleichsweise besser, allerdings unterhalb der ursprünglichen Erwartungen am Anfang des Jahres. Wir fokussieren uns momentan mit aller Kraft darauf, die Grundlagen für ein beschleunigtes zukünftiges Wachstum zu schaffen und unsere laufende Kostenbasis zu optimieren.“

Die Gesellschaft verfügt zum Ende des zweiten Quartals weiterhin über einen hohen Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von 14,9 Mio. €.

Entwicklung der Segmente

Der Umsatz im Kernsegment BRAINBiocatalysts (Enzyme, Mikroorganismen und Inhaltsstoffe) betrug im Berichtszeitraum 22,7 Mio. €, was einem leichten Anstieg von 0,9 % gegenüber der Vorjahresperiode (22,5 Mio. €) entspricht. Die Umsätze in diesem Segment haben sich durch das eingetrübte allgemeine wirtschaftliche Umfeld sowie negative Währungseffekte aus dem US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres unterhalb der ursprünglichen Planung entwickelt. Das bereinigte EBITDA lag mit 1,4 Mio. € aufgrund der geringeren Umsatzdynamik sowie einer gestiegenen Kostenstruktur für das ursprünglich geplante Wachstum 0,2 Mio. € unter dem Vorjahreswert.

Die Umsätze im Segment BRAINBioIncubator (forschungsintensive F&E-Projekte mit Industriepartnern und eigene Projekte) betrugen 2,5 Mio. € und liegen damit 2,3 Mio. € unter dem Vorjahr (4,8 Mio. €). Der Vorjahresumsatz war stark geprägt durch die erhaltene Meilensteinzahlung im Projekt Deucrictibant (PHA 121) in Höhe von 1,5 Mio. €. Darüber hinaus trugen in der aktuellen Periode Verzögerungen bei Abschlüssen von Neuverträgen in Tailor-Made-Solutions-Projekten zum Umsatzrückgang bei. Das bereinigte EBITDA ging leicht von - 0,3 Mio. € auf -0,7 Mio. € zurück.

Die BRAIN Biotech Holding beinhaltet im Wesentlichen Personal- und sonstige Aufwendungen für die Konzernverwaltung, die Weiterentwicklung der BRAIN Biotech Gruppe, die Kosten der Börsennotierung, die zentrale Konzernfinanzierung und M&A-Aktivitäten. Das bereinigte EBITDA des Segments betrug -1,8 Mio. € und liegt damit nur leicht unter Vorjahresniveau (-1,7 Mio. €) und im Rahmen der Gesamtjahresplanung.

Prognose

Wie bereits vorab veröffentlicht, vermindert das Unternehmen aufgrund des eingetrübten allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds und starker Währungsschwankungen im US-Dollar seine Prognose. Die Gesellschaft prognostiziert nun für das gesamte Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz im Kernsegment BRAINBiocatalysts um das Niveau des Vorjahres und damit unterhalb der ursprünglichen Prognose. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge in diesem Segment sowie die Prognose für das Segment BRAINBioIncubator bleiben unverändert bestehen.

Finanzkennzahlen der ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2024/25

1 Umsatzerlöse + Vorratsveränderungen + sonstige Erträge einschließlich F&E-Förderung

2 Die Überleitung vom bereinigten zum unbereinigten EBITDA findet sich im 6M-Bericht für den Zeitraum 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025

BRAIN Biotech Gruppe

Die BRAIN Biotech Gruppe ist ein führendes Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen mit Schwerpunkt in der Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab.

Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des integrierten Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA.

BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com.

Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com

Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.

