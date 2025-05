IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: BrandPilot AI: Wie neue Technologien die Effizienz digitaler Werbekampagnen erhöhen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: BrandPilot AI: Wie neue Technologien die Effizienz digitaler Werbekampagnen erhöhen

Ein aktueller Report der Schweizer Großbank UBS zeigt, dass sich die Werbemärkte trotz aller ökonomischen Unsicherheiten in einem sehr guten Zustand befinden. Laut der Studie, die auf der Analyse von 33 Unternehmen aus dem Werbesektor basiert, stiegen die globalen Umsätze dieser Unternehmen im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt um 13,5 Prozent. Damit wurde die ursprüngliche Prognose von 12,0 Prozent deutlich übertroffen. Betrachtet man die einzelnen Segmente der Werbebranche, so sticht der Bereich Werbetechnologie heraus. In dieser Kategorie legten die Umsätze der von der UBS betrachteten Unternehmen im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt um überdurchschnittliche 23 Prozent zu. Kein anderer von der UBS analysierter Bereich wies ein höheres Wachstum auf. Der Report von UBS macht deutlich, dass Vermarkter zunehmend moderne Werbetechnologie nachfragen, um den Erfolg ihrer digitalen Kampagnen zu steigern, sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, einem Anbieter von KI-gestützten Marketing- und Werbetools. Entsprechende Anwendungen helfen Unternehmen unter anderem dabei, die Sichtbarkeit von Anzeigen zu erhöhen, Zielgruppen zu analysieren, Verschwendung vorzubeugen und die Effizienz der digitalen Werbung zu steigern.

Ein Test zeigt das Einsparpotenzial bei bezahlten Google-Suchanzeigen.

Brandon Mina weist darauf hin, dass es bei bezahlten Google-Suchergebnissen immer wieder zu Ineffizienzen und Budgetverschwendung kommt. Um diese Defizite zu identifizieren, hat BrandPilot AI im März 2025 ein kostenloses Audit-Programm mit seinem KI-gestützten Werbetool AdAi gestartet. Das Programm zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu helfen, signifikante Ineffizienzen in Google-Search-Kampagnen zu identifizieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Optimierung der Ausgaben für gebrandete Keywords, bei denen es im Google-Ad-Auktionsprozess keine Konkurrenz gibt. Eine erste Zwischenbilanz fällt positiv aus. So wurden bei den Anzeigen einer großen kanadischen Investment- und Beratungsfirma, die kürzlich ihren Test abgeschlossen hat, erhebliche Effizienzgewinne erzielt.

Die Kosten pro Klick konnten um 58 Prozent gesenkt werden

Bei dem besagten Test identifizierte die AdAi-Technologie drei zentrale Marken-Keywords und stellte fest, dass 91 Prozent der Suchanzeigen der Firma im Auktionsprozess unangefochten waren. Durch die Optimierung der Gebote für diese Begriffe konnten die durchschnittlichen Kosten pro Klick (CPC) innerhalb von nur 13 Tagen um 58 Prozent gesenkt werden. Dadurch ergaben sich erhebliche Einsparpotenziale im bezahlten Suchbudget. Brandon Mina sagt: Wie der erfolgreiche Test zeigt, können KI-basierte Anwendungen Vermarktern dabei helfen, die Kosten bei bezahlten Suchanzeigen deutlich zu senken. Er ist davon überzeugt, dass entsprechende Anwendungen auch weiterhin über ein großes Nachfragepotenzial im stark wachsenden Markt für Werbe- und Marketingtechnologien verfügen werden.

Über BrandPilot AI

BrandPilot AI ist ein junges Unternehmen, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und vermarktet. Das 2020 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada. Es bedient Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. Zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie ist BrandPilot AI an die Börse gegangen. Es ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie am OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

______________

BrandPilot AI

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA1053241073

https://www.brandpilot.ai/

Disclaimer/Risikohinweis BrandPilot AI

Interessenkonflikte: Mit BrandPilot AI existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der BrandPilot AI. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von BrandPilot AI können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von BrandPilot AI einsehen: https://www.brandpilot.ai/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung BrandPilot AI vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur

