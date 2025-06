DAX® - Ein ganz besonderer Mai

Zum Start in den neuen Monat zunächst der Blick zurück: Im Mai konnten die deutschen Standardwerte um 6,67 % zulegen. Damit hat der DAX® die starke Wertentwicklung vom Mai 2020 egalisiert. Noch spektakulärer fällt die Rückspiegelbetrachtung für die US-„blue chips“ aus: Schließlich erlebte der S&P 500® mit einem Kursplus von 6,15 % den besten Mai seit dem Jahr 1990 als das Aktienbarometer sogar um 9,2 % zulegen konnte. Charttechnisch pendelte der DAX® am Freitag – wie in den vergangenen Handelstagen regelmäßig – um die Marke von 24.000 Punkten. Per Saldo scheinen Anlegerinnen und Anleger doch eine Portion Respekt vor dieser Marke zu haben. Ein Eindruck, welcher sich auf Wochenbasis noch zusätzlich verstärkt. In der höheren Zeitebene haben die deutschen Standardwerte inzwischen drei „dojis“ in Folge ausgebildet – allesamt im Dunstkreis der besagten 24.000er-Marke. Doch nicht nur das: Die besonderen Kerzenmuster treten zudem exakt im Bereich der Trendlinie (akt. bei 24.022 Punkten) auf, welche verschiedene Hochs seit 2019 verbindet (siehe Chart). Auf der Unterseite gilt es in Zukunft, die bekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten nicht mehr zu unterschreiten, denn das würde die bestehenden „V-Formationen“ negieren.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.