DAX® - Harter Kampf um die 50-Tage-Linie

Nach einem erneut vielversprechenden Start des DAX® hat die Bullen gestern Morgen der Mut verlassen. Knapp unterhalb der runden Marke von 24.000 Punkten drehte der Index am Vormittag gen Süden und schloss dabei auch die zu Beginn gerissene Aufwärtskurslücke. Das zum Abschluss der vergangenen Woche entstandene Abwärtsgap hingegen hat weiterhin Bestand. Dank der Erholung am Nachmittag blieb am Ende zumindest noch ein kleines Plus übrig. Damit sind die deutschen „blue chips“ nun drei Tage in Folge gestiegen, ohne die am Freitag entstandenen Verluste komplett egalisieren zu können. Das Aufwärts-Momentum lässt also noch zu wünschen übrig, was mit Blick auf das jüngst definierte Widerstandsbündel aber auch keine große Überraschung sein sollte. Zu den zu überwindenden Hürden zählt auch immer noch die 50-Tage-Linie bei aktuell 23.946 Punkten, die der DAX® in den vergangenen beiden Tagen intraday zwar knacken konnte. Am Ende des Tages schloss er aber jeweils darunter. Mit Blick auf die Vorgaben könnte heute der dritte Versuch in Folge anstehen, diesen Gleitenden Durchschnitt nachhaltig zu überwinden und die Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 24.040 Punkten) zu schließen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

