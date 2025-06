DAX® - Bollinger Bänder mit Signalcharakter

Nach dem mit einem Kurszuwachs von 6,67 % überaus erfolgreichen Monat Mai ist der DAX® gestern deutlich gemächlicher in den Juni gestartet. Trotz der ruhigeren Gangart bewegten sich die deutschen Standardwerte – wie so oft in den letzten Wochen – in Schlagdistanz zur runden 24.000er-Marke. Das beschriebene „auf der Stelle treten“ hat Konsequenzen: So liegen die Bollinger Bänder lediglich noch gut 1.200 Punkte auseinander. Derart zusammengezogene Begrenzungen des Volatilitätsindikators waren in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Interessant ist derzeit auch deren eigentliche Lage: Schließlich harmoniert das obere Bollinger Band (akt. bei 24.367 Punkten) recht gut mit dem bisherigen Rekordstand (24.326 Punkte). Andererseits fällt das untere Bollinger Band (akt. bei 23.162 Punkten) mit dem jüngsten Bewegungstief vom 23. Mai bei 23.275 Punkten sowie der altbekannten Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten zusammen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Volatilitätsindikator ein Signalcharakter zu, der die mittelfristigen DAX®-Perspektiven festlegen dürfte.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.