DAX® - Bollinger Bänder deuten Vola-Impuls an

Das Geduldsspiel der letzten Tage und Wochen geht weiter: Der DAX® pendelt weiterhin um die Marke von 24.000 Punkten. Immerhin gelang den deutschen „blue chips“ gestern ein Schlusskurskurs (24.092 Punkte) über der runden Kursmarke. Aufgrund der beschriebenen Bewegungsarmut spitzte sich die gestern diskutierte Konstellation bei den Bollinger Bändern weiter zu. So liegen zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators mittlerweile nur noch gut 1.100 Punkte. Ein derart geringer Abstand zwischen dem oberen und dem unteren Bollinger Band war in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für die Etablierung eines neuen Trendimpulses. Dabei besitzen die Begrenzungen der Bollinger Bänder signalgebenden Charakter, zumal diese derzeit mit anderen wichtigen Chartmarken zusammenfallen. So harmoniert das obere Bollinger Band (akt. bei 24.376 Punkten) sehr gut mit dem bisherigen Rekordstand (24.326 Punkte), während das untere Pendant (akt. bei 23.237 Punkten) die bekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten bestätigt. Der Stundenchart liefert mit einer abgeschlossenen Konsolidierungsflagge einen Hinweis, dass der Blick eher weiter Richtung Norden geht.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

