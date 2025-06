EQS-News: Axo Copper – Erstes echtes Kupfer-IPO an der TSXV 2025!

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges

Axo Copper – Erstes echtes Kupfer-IPO an der TSXV 2025!



04.06.2025

Timing spielt für den Erfolg von Investitionen eine größere Rolle als viele für gewöhnlich zugeben wollen. Die Gründer hinter

Axo Copper (TSXV AXO)

haben einen einzigartigen Zugang zu Mexiko aufgebaut, wo sie in den vergangenen 25 Jahren vier (Silber)Minen in Produktion gebracht haben (GoGold und Silver Tiger sind Nummer fünf und sechs).

Ohne diese besondere Vorgeschichte und ohne den angestammten Kreis an starken finanziellen Unterstützern wäre ein Deal wie Axo Copper kaum vorstellbar. Wer sonst hätte 2022, noch unter dem Linkspopulisten Obrador, den Mut aufgebracht, in eine Kupferstory in Mexiko zu investieren? Durch seine umfangreichen Vorarbeiten kann Axo Copper nach dem IPO - Handelsbeginn voraussichtlich am heutigen Mittwoch - jetzt sofort durchstarten.

Erfahren Sie jetzt mehr zu diesem spannenden Kupferunternehmen!

