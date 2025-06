Starker Handelsauftakt: Konjunkturhoffnung trifft Tech-Dynamik

Der DAX startet mit kräftigem Schwung in den Mittwoch und setzt damit ein deutliches Zeichen. Unterstützt von positiven Vorgaben aus den USA und einem starken Technologiesektor zieht der deutsche Leitindex am Vormittag spürbar an. Auch die vorbörslichen Indikationen an der Wall Street zeigen nach oben – Nasdaq und S&P 500 signalisieren einen freundlichen Handelsstart.

Makroökonomischer Überblick

Die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone fielen besser aus als erwartet: Der HCOB Composite PMI stieg im Mai auf 50,2 Punkte und signalisiert damit erstmals seit Monaten wieder Wachstum. Auch der Services PMI überraschte mit 49,7 Punkten positiv – ein Zeichen für eine Stabilisierung im Dienstleistungssektor.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Dort stehen mehrere wichtige Konjunkturindikatoren auf dem Programm. Erwartet werden der S&P Global Composite PMI mit 52,1 Punkten sowie der Services PMI mit 52,3 Punkten – beide Werte würden auf eine moderate Expansion hindeuten. Im weiteren Verlauf folgt der ISM Services PMI, für den ein Wert von 52,0 Punkten prognostiziert wird.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Infineon:

Die Aktie des Halbleiterherstellers führt heute den DAX an. Der gesamte Chipsektor steht im Rampenlicht, nachdem Broadcom in den USA mit der Auslieferung neuer Switch-Chips für Rechenzentren begonnen hat – ein Schritt, der als klares Signal für den wachsenden Einfluss von KI-Technologien gewertet wird. Infineon profitiert als europäischer Branchenvertreter von der positiven Sektor-Stimmung und dem starken Momentum im Tech-Bereich.

Airbus:

Auch die Aktie des Flugzeugbauers legt deutlich zu. Laut einem Bericht erwägt China die Bestellung hunderter Maschinen bei Airbus – ein potenzieller Milliardenauftrag, der die Fantasie der Anleger beflügelt. Das Papier zählt zu den meistgehandelten Werten des Tages.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden.

Die beliebtesten Titel

