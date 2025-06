Erholung bei Tesla – DAX tritt auf der Stelle

Der DAX zeigt sich am Freitagvormittag leicht schwächer. Nach einem soliden Wochenverlauf nehmen Anleger vor dem Wochenende etwas Tempo aus dem Markt. Die US-Indizes hingegen deuten auf einen freundlichen Handelsstart hin: Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq werden vorbörslich im Plus erwartet. Die Märkte blicken gespannt auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die das Potenzial haben, neue Impulse zu setzen.

Makroökonomischer Überblick

In Deutschland wurde am Morgen die Handelsbilanz für April veröffentlicht. Mit einem Überschuss von 14,6 Milliarden Euro blieb der Wert deutlich hinter den Erwartungen von 20,2 Milliarden Euro zurück – ein Dämpfer für die Exporthoffnungen der deutschen Industrie.

Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die USA: Dort stehen die Non-Farm Payrolls im Mittelpunkt. Erwartet wird ein Stellenzuwachs von 130.000 – ein moderater Wert, der auf eine abkühlende Dynamik am Arbeitsmarkt hindeuten könnte. Die Arbeitslosenquote soll laut Prognose unverändert bei 4,2 % bleiben

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Tesla

Die Aktie des Elektroautobauers steht heute im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach einem zweistelligen Kursrückgang im gestrigen Handel – ausgelöst durch eine öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Donald Trump und Elon Musk – zeigt sich das Papier heute vorbörslich deutlich erholt.

Novo Nordisk

Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns legt am Freitagvormittag deutlich zu. Hintergrund ist die anhaltend starke Nachfrage nach dem Abnehmpräparat Wegovy, das laut aktuellen Verschreibungsdaten den höchsten Neuzugang seit Jahresbeginn verzeichnet.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2MDY 9,32 25178,269138 Punkte 7,69 Open End DAX® Bull UG6NPV 3,52 23946,553656 Punkte 67,88 Open End DAX® Bull UG5FX1 14,55 22822,11067 Punkte 16,6 Open End Gold Bull UG71BB 3,31 3331,52359 USD 92,88 Open End Silber Bull UG55RB 4,61 31,068728 USD 6,94 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.06.2025; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG3KW3 19,38 70,00 EUR 2,74 17.12.2025 DAX® Call UG6LWN 3,67 25100,00 Punkte 21,55 15.08.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,26 8,00 EUR 8,06 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 1,03 500,00 DKK 3,67 18.03.2026 Bayer AG Call UG61HH 0,64 45,00 EUR 5,82 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.06.2025; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG1P95 2,63 54,044334 USD 4 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Long HD2TBP 8,18 151,840272 USD 4 Open End Applied Materials Inc. Long UG0MW5 3,69 123,175169 USD 4 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1,67 245,934768 USD 3 Open End Tesla Inc. Long UG547E 2,18 256,291737 USD 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.06.2025; 11:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de