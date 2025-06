STOXX® Europe 600 Utilities - Absolut und relativ: eine Ansage!

Als besonderes „Highlight“ greifen wir in unserem technischen Jahresausblick vielversprechende Sektorkursverläufe auf. In diesem Jahr wurden wir beim STOXX® Europe 600 Utilities fündig – und die europäischen Versorger haben (bisher) geliefert. So gelang mit Blick auf den jüngsten Monatsultimo der höchste Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2008. Charttechnisch hat das Branchenbarometer damit den ultimativen Deckel bei 402/419 Punkten endlich nachhaltig gelüftet. Neben einer langfristigen Bodenbildung liegt eine zweite konstruktive Chartformation in Form eines großen aufsteigenden Dreiecks vor (siehe Chart). Als Belohnung winkt nun ein Anlauf auf die historischen Allzeithochs von 2008 bei 564 Punkten. Eine zusätzliche Dimension eröffnet die Analyse des Ratio-Charts im Vergleich zum STOXX® Europe 600. Hier notieren die Versorger extrem niedrig und konnten zuletzt den Abwärtstrend seit Oktober 2020 zu den Akten legen. Dank dieser Entwicklung könnten die Versorger auch langfristig zu einem Outperformer unter den europäischen Sektoren werden. Um die vielversprechende absolute wie relative Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte der STOXX® Europe 600 Utilities in Zukunft die angeführte Ausbruchszone bei gut 400 Punkten nicht mehr unterschreiten.

STOXX® Europe 600 Utilities (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Utilities

Quelle: LSEG, tradesignal²

