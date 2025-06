Vorbeugende Zinssenkung? Trump spricht von Einigung mit China.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Donald Trump postet auf Truth Social, dass man eine Einigung mit China erreicht habe. China werde die Lieferung von Seltenen Erden wieder aufnehmen. Die US-Zölle liegen laut Trump bei nun 50%, während China im Gegenzug 10% Zölle erhebe. Die Aussage ist verwirrend, zumal die US-Zölle bei aktuell eigentlich in einer Spanne von 30% bis 40% liegen. Ferner bleibt unklar, ob und welche Tech-Exportverbote die USA aufheben werden. Was Inflation betrifft, haben wir im Mai eine überraschende Entspannung der Lage gesehen. Die FED hat im Grunde nun Raum eine vorbeugende Zinssenkung umzusetzen, zumal die meisten Mai-Wirtschaftsdaten auf weniger Wachstum deuten. Die Aktien von Tesla ziehen im Vorfeld des Launches der Robotaxis an. Außerdem zieht Elon Musk einen Teil seiner gegen Trump gerichteten Aussagen zurück. GitLab steht wegen der Aussichten unter Druck, mit den Blicken der Wall Street nun auf Oracle.



00:00 Trump spricht von Einigung mit China

02:31 Verbraucherpreise: Erfreuliche Inflationsdaten

04:04 Vorbeugende Zinssenkung?

05:26 Wer wird Powells Nachfolger?

08:56 Auktion US-Staatsanleihen

09:16 Elon Musk rudert zurück

10:49 Zölle: Mexiko-Ausnahme & EU | Sec. 899: Widerstand im Senat

13:30 Oracle-Zahlen heute Abend

14:39 Ergebnisse: GameStop, GitLab, Dave & Busters

17:41 Banken: Kreditbonität lässt nach?

20:26 GM investiert 4 Mrd. | Apple: Zeit für Übernahme? | Google-Traffic bricht ein

22:31 Weitere Meldungen: Meta, Microsoft, Starbucks, Boeing

24:04 Analysten zu Coinbase, Disney, First Solar u.v.a.