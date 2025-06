Original-Research: Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG 12.06.2025 / 18:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG Unternehmen: Wolftank Group AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.06.2025 Kursziel: 13,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Starkes organisches Wachstum in Q1 Wolftank hat heute erstmals Q1-Zahlen vorgelegt, die einen soliden Jahresstart zeigen. [Tabelle] Rund 10% Wachstum: Im ersten Quartal, das saisonal-bedingt das schwächste der Wolftank Group sein dürfte, stieg der Umsatz um 9,8% yoy auf 25,7 Mio. EUR. Infolge der vereinfachten Segmentstruktur zur Steigerung von Effizienzen und Synergien fließt das bisherige Segment 'Industriebeschichtungen & Wartung" nunmehr in das Segment 'Umweltdienstleistungen" ein, für das insgesamt Erlöse i.H.v. 22,6 Mio. EUR ausgewiesen wurden. Zwar liegen hierzu keine Vorjahresvergleichszahlen vor, doch weist Wolftank damit gegenüber Q4/24 (beide Segmente zusammengefasst) ein qoq-Wachstum von rund 18% auf - trotz einer laut Vorstand begrenzten Dynamik durch die konjunkturellen Unsicherheiten sowie die planmäßige Wartung einer Recyclinganlage. Das zweite und projektlastigere Segment 'Wasserstoff & Erneuerbare Energien" erwirtschaftete einen Umsatz von 3,1 Mio. EUR, der ungefähr auf dem Vorjahresniveau liegen dürfte, jedoch signifikant unterhalb des fulminanten Vorquartals rangiert (Q4/24: 12,6 Mio. EUR). Allerdings betonte der Vorstand die weiterhin hohe Nachfragedynamik bei Wasserstoffprojekten und avisierte eine stärkere Verumsatzung des nach wie vor hohen Orderbacklogs dieses Segments für die Folgequartale. Ergebnisseitig verblieb das KonzernEBITDA mit 2,1 Mio. EUR (Marge: 8,2%) auf dem Niveau des Vorjahres (2,0 Mio. EUR; Marge: 8,5%), das EBIT konnte von niedriger Basis aus jedoch auf 0,6 Mio. EUR verbessert werden (Vj.: 0,3 Mio. EUR). Insgesamt bewegte sich die Profitabilität damit im Rahmen der Erwartungen und wieder deutlich über dem Vorquartal. Auftragsbestand >150 Mio. EUR: Der Auftragsbestand belief sich per Ende März auf rund 100 Mio. EUR (01.01.2025: 97,7 Mio. EUR), die jüngst gemeldeten Groß- bzw. Folgeaufträge im Segment Umweltdienstleistungen von ca. 51,5 Mio. EUR (vgl. Comment v. 05.06.2025) sind darin jedoch noch nicht enthalten. Das Orderbuch umfasste somit per Ende Mai ein Volumen von rund 152 Mio. EUR, was einen Rekordwert für die Gruppe darstellen dürfte. Ungeachtet der starken Auftragslage plant der Vorstand erst nach Abschluss des derzeitigen strategischen Review-Prozesses im Laufe des zweiten Halbjahres eine Guidance für 2025 vorzulegen und zugleich eine neue mittel- und langfristige Strategie für profitables Wachstum zu präsentieren. Im Rahmen der HV wurden am 06. Juni u.a. Dr. Peter Podesser (CEO der im SDAX notierten SFC Energy AG) sowie Dr. Peter Werth (Gründungsaktionär und langjähriger Vorstand) neu in den Aufsichtsrat berufen. Durch ihr profundes operatives und technologisches Know-how sowie die fundierte Industrieexpertise sollte dies wirksame Impulse für den Strategieprozess bringen und Wolftank in den kommenden Jahren dazu verhelfen, das volle Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Fazit: Das Q1 besitzt durch die Saisonalität nur begrenzte Aussagekraft, markiert aber einen zufriedenstellenden Jahresstart. Gepaart mit dem vollen Orderbuch erachten wir die Prognosen für 2025 ff. als erreichbar und bestätigen Rating und Kursziel. 