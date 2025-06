DAX® - Vola-Impuls nach unten!

Der gestrige Handelstag sorgte beim DAX® mit einer Abwärtskurslücke (23.949 zu 23.885 Punkte) bereits für eine ungute Vorahnung. Diese dürfte sich zum Handelsstart bewahrheiten. Zuletzt hatten wir mehrfach auf die besondere Konstellation bei den Bollinger Bändern hingewiesen, deren Begrenzungen sich immer weiter zusammengezogen hatten. Mittlerweile beträgt der Abstand lediglich noch gut 700 Punkte. Quintessenz der letzten Tage war, dass sich aufgrund dieser Konstellation Bewegungspotenzial aufstaut, was in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für eine größere Bewegung oder gar einen neuen Trend war. Genau dazu dürfte es heute Morgen kommen: Es steht zu befürchten, dass der DAX® das untere Bollinger Band (akt. bei 23.672 Punkten) verletzen wird. Voraussichtlich wird diese Weichenstellung mit einem erneuten Abwärtsgap erfolgen. Für die deutschen Standardwerte könnten die Vorzeichen für den letzten Handelstag der Woche also durchaus freundlicher sein. Zunächst geht es nun darum, ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Die alten Ausbruchsmarken bei 23.400/23.300 Punkten könnten dabei eine Schlüsselrolle spielen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

