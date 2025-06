APA ots news: Allianz Österreich zum 3. Mal als Great Place to Work zertifiziert

Wien (APA-ots) - - Bereits zum dritten Mal in Folge als "Great Place to Work" zertifiziert - Platz 3 unter Österreichs besten Arbeitgebern - Erstmals auch alle Länder der Allianz Central Europe Region ausgezeichnet Die Allianz Österreich wurde zum dritten Mal in Folge als "Great Place to Work®" zertifiziert und zählt damit weiterhin zu den besten Arbeitgebern des Landes. Im Mai schaffte es das Unternehmen zudem beim "Best Workplaces Austria" der Kategorie XL Companies als einziger Versicherer unter die Top 3 der besten Arbeitgeber Österreichs. Grundlage der Auszeichnung ist das anonyme Feedback der Mitarbeitenden sowie eine unabhängige Analyse der Unternehmenskultur. Bewertet werden dabei Aspekte wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. "Dass wir nun bereits zum dritten Mal als Great Place to Work ausgezeichnet wurden, ist ein starkes Zeichen - vor allem, weil es auf dem Vertrauen und der Rückmeldung unserer Kolleg:innen basiert", so Daniel Mati, CEO der Allianz Österreich . "Ein Great Place to Work entsteht nicht durch Benefits oder schöne Worte, sondern durch eine Kultur, die auf Vertrauen, Verantwortung und gemeinsamem Gestaltungswillen beruht. Dass sie uns als Great Place to Work erleben, ist für mich das stärkste Zeichen dafür, dass wir als Unternehmen auf dem richtigen Weg sind." Zwtl.: Eine Erfolgsgeschichte: Allianz als Great Place To Work Erst im Mai wurde das Unternehmen mit dem 3. Platz der "Best Workplaces in Austria" ausgezeichnet, nachdem es im Februar 2024 bereits als einer der besten Arbeitgeber für junge Talente prämiert wurde. Auch international wurde die Allianz 2025 als "Worlds Best Workplace" ausgezeichnet. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Erstmals wurden alle elf Länder der Allianz Central Europe Region, zu der die Allianz Österreich gehört, als Great Place to Work zertifiziert. Das zeigt eindrucksvoll, wie stark das gemeinsame Kulturverständnis innerhalb der Region verankert ist und wie sehr Vertrauen, Zusammenhalt und Weiterentwicklung über Ländergrenzen hinweg gelebt werden. Zwtl.: Arbeiten bei der Allianz Das Headquarter der Allianz Österreich befindet sich zentral im ICON Tower des Wiener Hauptbahnhofs - einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude Österreichs. Die Du-Kultur ist über alle Hirarchiestufen hinweg selbstverständlich, genau wie ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. Bei der Allianz Österreich arbeiten rund 1.700 Menschen in über 100 verschiedenen Berufen. Besonderer Fokus liegt darauf, durch zahlreiche Lernmöglichkeiten, reservierte Lernstunden und das richtige Mindset der Führungskräfte die Rahmenbedingungen für persönliches und berufliches Wachstum zu schaffen. Neben persönlicher und fachlicher Weiterentwicklung fördert die Allianz Arbeitsgruppen und Inklusions-Netzwerke, um Unternehmenskultur und Arbeitsplatz aktiv mitzugestalten. Der Versicherung sind Gesundheit und Vorsorge der Mitarbeiter:innen besonders wichtig. Daher unterstützt die Allianz diese mit vielen verschiedenen Angeboten sowohl für körperliche als auch psychische Gesundheit: Arbeitsmediziner:innen, Fitnesstrainings und Ernährungsvorträge, kostenfreie psychologische Beratung über Instahelp, ein Sportklub, Sport-Turniere und weitere Gesundheits- Events sind nur einige der Angebote. Betriebliche Altersvorsorge und besonders attraktive Konditionen der Allianz Versicherungsprodukte helfen den Mitarbeiter:innen bestmöglich vorzusorgen. Zudem bietet das Unternehmen eine breite Palette an weiteren Benefits wie Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus im Ausland, großzügige Home Office-Möglichkeiten, vergünstigte Einkaufskonditionen, Essenszuschuss, und vieles mehr. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Dr. Thomas Gimesi Pressesprecher / Allianz Österreich Telefon: +43 676 878222914 E-Mail: presse@allianz.at Website: https://www.allianz.at/ Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0091 2025-06-16/12:07