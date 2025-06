Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks ("Der Euro bleibt im Aufwärtstrend und nimmt erneut 1,15er Marke ins Visier") vom vergangenen Dienstag lautete wie folgt:

Oberhalb der Aufwärtstrendlinie (schwarz) im Tageschart bei aktuell 1,1320/30 Dollar bleibt der Weg des geringsten Widerstands im Währungspaar vorerst weiter nordwärts aus charttechnischer Sicht, der Aufwärtstrend ist unverändert intakt. Die nächsten Kursziele liegen im Bereich 1,1550 bis 1,1600 Dollar und könnten noch im Wochenverlauf angesteuert werden.

Der Euro legte gegenüber dem Dollar in der Vorwoche - speziell am Mittwoch und am Donnerstag - kräftig zu und erreichte den genannten Zielbereich auf der Oberseite. Am Donnerstag kletterte das Währungspaar sogar kurzzeitig über die Marke von 1,1630 Dollar. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Der unbestrittene Höhepunkt der Handelswoche dürfte der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend sein. Aktuell gehen über 99 Prozent der Marktteilnehmer davon aus, dass der Leitzins unverändert bleibt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt daher der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell ab 20:30 Uhr. Anleger und Analysten werden seine Aussagen genau verfolgen, um mögliche Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbank zu erhalten. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump mehrfach eine Zinssenkung gefordert. Alle anderen im Wochenverlauf anstehenden Wirtschaftsdaten spielen eher eine untergeordnete Rolle.

Der Zollstreit und der zuletzt wieder eskalierte Nahostkonflikt dürften zudem den Devisenmarkt auch in den kommenden Tagen weiter beschäftigen.

Charttechnischer Ausblick:

Der Euro hat seine charttechnischen Ziele auf der Oberseite zunächst abgearbeitet. Neuer Handlungsbedarf für mittelfristig orientierte Marktteilnehmer besteht hier zunächst nicht, sollte der Nahostkonflikt weiter eskalieren dürfte der Greenback zunächst als "sicherer Hafen" gefragt sein, was entsprechend Verkaufsdruck für den Euro gegenüber dem Dollar bedeuten würde. In Anbetracht der aktuellen Gemengelage und der anstehenden Zinsentscheidung in den USA ist die Seitenlinie hier aktuell eine gute Option.

Quelle: Tradingview

Montag: Nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index 14:30 Uhr US Einzelhandelsdaten

Mittwoch: 20 Uhr Fed Zinsentscheid 20:30 Uhr PK Jerome Powell

Donnerstag: SNB & BoE Zinsentscheide

Freitag: 8 Uhr Produzentenpreise Deutschland