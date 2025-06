APA ots news: UNIQA: Umfassender Reiseschutz - von der Buchung bis zur Rückkehr

Privatschutz Reise überzeugt mit umfassendem Schutz, Flexibilität und Last Minute-Verfügbarkeit durch digitalen Abschluss Wien (APA-ots) - Die UNIQA Reiseversicherung "Privatschutz Reise" lässt alle Reisenden entspannt in die Ferien starten: Sie ist vollständig digital und flexibel abschließbar, bis kurz vor Reiseantritt. Dass sich Österreicherinnen und Österreicher insbesondere vor Auslandsreisen gerne absichern, zeigt eine aktuelle Statistik von UNIQA: " Rund 90 Prozent der abgeschlossenen Verträge betreffen Auslandsreisen, wobei in 57 Prozent der Fälle auch eine Absicherung für Stornierungen und einen möglichen Reiseabbruch inkludiert ist ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG . " Jede und jeder Reisende sollte sich die Frage stellen: Was geschieht, wenn ich am Urlaubsort ärztliche Hilfe benötige oder eine Rückholung notwendig wird? Das kann rasch sehr teuer werden, auch innerhalb Europas ", weist Peter Humer hin und erklärt weiter: " Was wir jedenfalls beobachten, ist, dass Flexibilität auch bei der Reiseabsicherung an Bedeutung gewinnt - vom Abschlusszeitpunkt bis hin zum individuell wählbaren Versicherungsumfang und möglichen Eventualitäten wie einem frühzeitigen Reiseabbruch. Diese Erkenntnisse aus unseren Daten haben wir gezielt in die Entwicklung des neuen Produkts einfließen lassen. Dabei haben wir immer auch auf Leistbarkeit geachtet, sodass diese niemals zwischen unseren Kundinnen und Kunden und ihrem sorgenfreien Urlaub steht." Umfassend abgesichert im In- und Ausland Privatschutz Reise gibt es sowohl für Reisen innerhalb Österreichs als auch über die Heimatgrenzen hinaus. Bei Auslandsreisen ist ergänzend zur Reisegepäck- und Reise- Privathaftpflichtversicherung, zusätzlichen Anreisekosten sowie unfreiwilligen Urlaubsverlängerung auch automatisch eine umfassende Auslandsreise-Krankenversicherung inkludiert. Je nach gewählter Variante (Optimal, Optimal Plus) ist auch eine Reise- Unfallversicherung inbegriffen sowie Reparaturkosten für die eigene Sportausrüstung. Darüber hinaus kann bei beiden eine Reisestorno- und Reiseabbruch-Versicherung dazu gewählt werden sowie auch ein Selbstbehalt-Schutz für gemietete Fahrzeuge und Sportausrüstung. Für alle, die den Sicherheitsfokus beim Reisen auf ihre Gesundheit legen, bietet UNIQA selbstverständlich auch eine reine Auslandsreise-Krankenversicherung. Nach der ersten medizinischen Hilfe vor Ort kann das deutschsprachige UNIQA SOS-Service kontaktiert werden. Dieses ist rund um die Uhr erreichbar und steht bei Krankheit oder einem Unfall mit Rat und Tat zur Seite. Bei Bedarf wird der Assistance Dienst hinzugezogen, der international vernetzt ist und sowohl mit der versicherten Person als auch mit den Gesundheitseinrichtungen vor Ort spricht. Ist eine Rückholung aus medizinischen Gründen notwendig und möglich, übernimmt der Dienst auch die gesamte Organisation. Die Highlights der neuen Privatschutz Reise - Reisestorno- & Reiseabbruch-Versicherung: Der optional wählbare Baustein stellt sicher, dass die Kosten übernommen werden, wenn die Reise aus unvorhersehbaren Gründen nicht angetreten oder abgebrochen werden muss. - Selbstbehalt-Schutz für gemietete Fahrzeuge und Sportausrüstung : Auch dieser Schutz ist optional wählbar und umfasst den Selbstbehalt, wenn das gemietete Sportgerät oder Mietwagen im Urlaub gestohlen oder beschädigt wird. - Rasche Hilfe bei Krankheit im Ausland: Alle verfügbaren Produktvarianten umfassen dieselbe top Auslandsreise- Krankenversicherung, die beste Absicherung im Ausland garantiert von medizinischer Versorgung über Nottransport bis hin zur Rückholung. - Reisegepäck: UNIQA übernimmt die Kosten für das private Reisegepäck bis zum vereinbarten Betrag, wenn dieses gestohlen, geraubt oder beschädigt wird. - Reiseversicherung online abschließbar: Mit nur wenigen Klicks kann man sich umfassenden Schutz sichern - auch Last Minute vor Reiseantritt: die Reiseversicherung Optimal und Optimal plus bis einen Tag vor Urlaubsantritt, die reine Auslandsreisen- Krankenversicherung sogar noch am Tag der Abreise. Mit dem UNIQA Reise-Rechner im Handumdrehen zur besten Absicherung UNIQA bietet mit ihrer neuen Privatschutz Reise die passende Reiseversicherung für jeden Bedarf - und das zu leistbaren Preisen. Mit dem UNIQA Reise-Rechner kann man den individuellen Bedarf schnell berechnen und auch gleich die Reiseversicherung online abschließen: https://www.uniqa.at/rechner/reiseversicherung/ UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 