DAX® - It is all about 23.400/23.300 Punkte

Der DAX® springt aktuell ein wenig hektischer hin und her. Nach dem erfolgreichen Wochenstart kam es gestern bereits wieder zu einer Belastungsprobe der zuletzt immer wieder angeführten Kernhaltezone bei 23.400/23.300 Punkten. Zur Erinnerung: Auf dieser Basis haben die deutschen Standardwerte seit März mehrfach wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Gleichzeitig definiert dieses Level die Nackenzone der im Mai vervollständigten V-Formation. Last but not least, verläuft hier das untere Bollinger Band (akt. bei 23.480 Punkten). Im Zusammenspiel entsteht hier also ein wirklich markanter Rückzugsbereich, sodass sich der DAX® aktuell in eine klassische „make or break“-Situation hineinmanövriert hat. Auch zum heutigen Handelsbeginn dürfte die vielzitierte Schlüsselzone „im Feuer“ stehen. Auf der Oberseite steckt dagegen das bisherige Wochenhoch bei 23.712 Punkten ein erstes wichtiges Level ab. Kurzfristig würde eine Rückeroberung dieses Levels die Wahrscheinlichkeit für ein Halten der angeführten Kernhaltezone, und damit für eine kurzfristige Stabilisierung, deutlich erhöhen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

