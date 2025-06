GNW-News: Fünf Jahre Bitwise Bitcoin-ETP auf Xetra - Krypto wird zunehmend Teil moderner Anlagestrategien

^* Fünf Jahre Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) - erstes Spot-Krypto-ETP auf

Deutsche Börse Xetra feiert Jubiläum * Die Emission eines regulierten Wertpapiers sowie eine innovative und verlässliche Produktstruktur haben zu einer breiteren Marktakzeptanz von Kryptoanlagen beigetragen * Wertsteigerung: 100 EUR, die bei der Auflegung in BTCE investiert wurden, wären heute über 1.000 EUR wert - langfristige Trends sorgen für zunehmendes Interesse der Anleger an digitalen Vermögenswerten(1) 18. Juni 2025. Frankfurt: Bitwise feiert heute das fünfjährige Jubiläum seines ersten europäischen Produkts: des Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE) (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/bitwise-physical-bitcoin-etp/), den weltweit ersten zentral abgewickelten Bitcoin-ETP. Die Notierung am 18. Juni 2020 markierte das Debüt von Bitwise auf den europäischen Märkten und wurde zum Katalysator für eine Welle von Notierungen von Kryptoprodukten auf Xetra, dem größten europäischen ETF-Handelsplatz. Bradley Duke, Head of Europe bei Bitwise, hierzu: "Das Erreichen der Fünf- Jahres-Marke ist für uns nicht nur ein Meilenstein. Das Jubiläum ist für uns auch Anlass zur Reflexion über unsere langfristige Vision und unser Engagement für den Aufbau eines transparenten, zuverlässigen und sicheren Zugangs zu Investitionen in digitale Vermögenswerte für europäische Investoren. Bitwise ist zu 100% auf Krypto fokussiert, doch viele unserer Experten kommen aus dem traditionellen Finanzwesen, was uns in eine einzigartige Position versetzt, um Investoren auf ihrer Reise in diese neue und einzigartige Anlageklasse zu begleiten. Wir danken den frühen Investoren und Partnern, die schon früh an diese Anlageklasse geglaubt haben. Und wir freuen uns darauf, die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse des Marktes auch künftig mit innovativen Angeboten zu bedienen." Stephan Kraus, Head of ETF & ETP bei der Deutschen Börse, sagte: "Wir gratulieren Bitwise zum fünften Jahrestag ihres Bitcoin-ETPs auf Xetra. Die Notierung dieses bahnbrechenden Produkts markierte den Start unseres Segments für Krypto-ETNs und war ein wichtiger Schritt, um Anlegern den Zugang zur Performance von Kryptowährungen in einem regulierten Marktumfeld zu ermöglichen. Es war auch das erste zentral geclearte Produkt seiner Art weltweit. Als größter Handelsplatz für Krypto-ETNs in Europa schätzen wir die Partnerschaft mit Bitwise sehr und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit." Eine Benchmark in Sachen Produktdesign und Transparenz BTCE ist heute nach verwaltetem Vermögen eines der größten physisch besicherten Bitcoin-ETPs in Europa und das am aktivsten gehandelte. Seine Struktur - mit vollständiger Hinterlegung, physischer Rückzahlungsoption und einer strikten No- Lending-Politik - hat einen neuen Standard für die Struktur von Krypto-ETPs gesetzt und spiegelt die Prioritäten der Investoren wider, die von Anfang an mehr Transparenz forderten. Bitwise ist den Early Adopters dankbar, die hohe Erwartungen in uns gesetzt und dazu beigetragen haben, den Standard in der gesamten Branche anzuheben. Dabei bleibt Transparenz ein zentraler Bestandteil in der Produktstrategie von Bitwise. Wöchentliche Saldenberichte (https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/proof-of-holdings/) werden von einem unabhängigen Administrator veröffentlicht. Die Blockchain-Adressen (https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/proof-of-holdings/on-chain-wallet- verification/) der primären Bitcoin- und Ethereum-Bestände von Bitwise sind öffentlich einsehbar, so dass jeder Anleger jederzeit die Höhe der hinterlegten Bestände unabhängig überprüfen kann. Um das operationelle Risiko weiter zu reduzieren, hat Bitwise einen Schutzmechanismus eingeführt, der verlangt, dass alle Krypto- und Wertpapierbewegungen von einem unabhängigen Administrator genehmigt werden, der ein rechtlich durchsetzbares Vetorecht besitzt, das in die Bitwise-ETP-Struktur (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/how_it_works/) eingebettet ist. Die Verwaltungsgesellschaft von Bitwise in Europa ist nach ISO/IEC 27001:2017 zertifizier (https://bitwiseinvestments.eu/de/iso-27001-certification/)t, was das Bekenntnis von Bitwise zu einer hohen betrieblichen Integrität unterstreicht. Bitwise betreibt keinen Eigenhandel und kann sich daher voll auf die Interessen seiner Kunden ausrichten. Da Kryptoanlagen immer häufiger als Bestandteil breit gestreuter Portfolios genutzt werden, unterstützt Bitwise Anleger weiterhin mit praktischen Lösungen und fundierten Informationen. Analysen des Unternehmens zeigen, dass eine 5-prozentige Bitcoin-Allokation in einem traditionellen 60/40-Portfolio Im Zeitraum von 2014 bis 2025 die durchschnittliche jährliche Rendite von 6,2 % auf 10,6 % gesteigert hätte - bei nur geringen Auswirkungen auf Volatilität, zwischenzeitliche Verluste und risikoadjustierte Renditen. Bitwise-Produkte (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/#data-attr- group=overview) ermöglichen es Anlegern, vom Potenzial von Kryptoanlagen zu profitieren - ohne die Risiken einer eigenen Wallet -, und das über regulierte Wertpapiere, die an den wichtigsten europäischen Börsen gelistet sind. Heute sind mehr als 250 Krypto-ETPs auf XETRA und anderen führenden europäischen Börsen gelistet. Das Angebot von Bitwise ist im Gleichschritt mit der Nachfrage der Anleger gewachsen und hat sich über Einzel-Asset-Strategien wie Bitcoin, Ethereum und Solana hinaus auf diversifizierte Krypto-Körbe und indexbasierte Staking-ETPs erweitert. Bitwise-Produkte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in professionelle Portfolios integrieren lassen. Sie bieten über regulierte Vehikel Zugang zu Kryptoanlagen. Sie sind auch für Privatanleger über führende Maklerplattformen zugänglich, wobei die Option auf physische Auszahlung zum Standard gehört. Fundamentale Trends für die Zukunft von Kryptoanlagen Bitwise geht davon aus, dass eine Reihe grundlegender Trends den Wert von Krypto-Assets langfristig stützen. Im Portfolio-Kontext können digitale Assets als wirksame Absicherung gegen Inflation eingesetzt werden, die weniger anfällig für fiskalische oder globale handelspolitische Agenden ist als traditionelle Währungen. Kryptowährungen werden von Investoren der Generation Z, die kurz davor stehen, von einem Vermögenstransfer einiger der reichsten Generationen aller Zeiten zu profitieren, zunehmend akzeptiert. Viele Coins haben Anwendungsfälle, die unabhängig von ihrer Verwendung als Währung sind. Und schließlich sind Krypto-Assets eine willkommene Lösung für Menschen ohne Bankkonto oder mit eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen, insbesondere in politisch instabilen Teilen der Welt. Mit Kryptowährungen reicht der Zugang zu einem Smartphone und dem Internet aus, um Zahlungen zu tätigen. Bitwise bringt weiterhin regelmäßig innovative neue Produkte auf den Markt, wie beispielsweise den im März eingeführten Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (https://bitwiseinvestments.eu/de/products/bitwise-diaman-bitcoin-gold-etp/). Bitwise ETPs lassen sich nahtlos in Standard-Brokerage- oder ETF-Portfolio- Konten integrieren und sind bei mehreren Anbietern auch im ETF Sparplan verfügbar (https://bitwiseinvestments.eu/de/how-to-buy/). (1 )Quelle: Bloomberg, Preisentwicklung BTCE.GY vom 18.06.2020 bis 27.05.2025 Ressourcen Webseite zum fünfjährigen Jubiläum von Bitwise in Europa (https://bitwiseinvestments.eu/de/5-years-btce-on-xetra) Über Bitwise Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten Vermögensverwalter. Tausende von Finanzberatern, Family Offices und institutionellen Anlegern auf der ganzen Welt haben sich mit uns zusammengetan, um die Chancen von Kryptowährungen zu verstehen und zu nutzen. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz der Exzellenz aufgebaut und verwaltet eine breite Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete Konten, Privatfonds und Hedgefonds-Strategien - sowohl in den USA als auch in Europa. In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen fünf Jahren eine umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, darunter Europas meistgehandeltes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI-Index für digitale Vermögenswerte nachbildet. Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und wird auf der Grundlage eines von der BaFin genehmigten Basisprospekts emittiert. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der Vermögenswerte sicher offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern gelagert werden. Unsere europäischen Produkte umfassen eine Gruppe von sorgfältig konzipierten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in der Anlageklasse Krypto bieten. Medienkontakt: SCHWARZ Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com 