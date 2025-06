Trading-Chance Brown-Forman: Top-Chance nach Absturz

Werbung

Selten findet man eine günstige Einstiegs-Chance bei einem Dividenden-Aristokraten. Klassisch sind es DIE Trendaktien schlechthin. Das gilt prinzipiell auch für unsere heutige Trading-Chance. Doch seit Herbst 2023 setzte hier eine größere Abwärtswelle ein, die den Kurs und die Bewertung auf absolute Schnäppchen-Niveaus hat sinken lassen. Wir stellen das Unternehmen vor, zeigen die charttechnische Situation auf und erklären, warum die Aktie derzeit weniger als halb so teuer bewertet ist, als im langfristigen Durchschnitt.

Was macht Brown-Forman?

Brown-Forman vertreibt hochwertige alkoholische Getränken. Die Geschäftsfelder des Unternehmens umfassen hauptsächlich Spirituosen und Weine. Im Bereich "Spirituosen" produziert und verkauft Brown-Forman viele verschiedene Spirituosenmarken, wie zum Beispiel Whiskey, Wodka und Likör. Die bekannteste Marke darunter ist sicherlich die Whiskey-Marke Jack Daniel's, die zu den meistverkauften Whiskeymarken weltweit zählt. Das Segment Wein beinhaltet die Produktion und den Verkauf von Weinen. Hierzu gehören verschiedene Weinmarken, die das Unternehmen in seinem Portfolio führt. Brown-Forman ist ebenso für seine Innovationskraft in der Produktentwicklung bekannt, wobei es regelmäßig neue Produkte und Sondereditionen auf den Markt bringt. Neben der Herstellung eigener Produkte ist Brown-Forman auch in der Vermarktung und dem Vertrieb seiner Marken international tätig. Man hat sich über die Jahrzehnte ein großes Vertriebsnetz aufgebaut, das ermöglicht, die Produkte in mehreren Ländern weltweit anzubieten. Brown-Forman setzt dabei auf verschiedene Vertriebskanäle, einschließlich Großhändler, Einzelhändler sowie Gastronomiebetriebe.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Bewertung und fundamentale Entwicklung

Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt langfristig im Durchschnitt bei 32,1. Derzeit wird die Aktie mit einem KGV von 14,3 an der Börse bewertet. Das ist die günstigste Bewertung aller Zeiten! Ein Makel bei diesem Dividenden-Aristokraten ist der stagnierende Gewinn, der sich von 1,60 Dollar je Aktie in 2015 auf 1,84 Dollar pro Anteilsschein heute nur moderat gesteigert hat. Ein weiteres starkes Merkmal von Brown-Forman ist unterdessen die mit 21% sehr hohe Netto-Marge. Damit ist das Unternehmen für uns einer der Margen-Giganten.

Absturz führt Aktie an Support

Auch Brown-Forman zählt zu jenen Aktien, die wie ganz große US-Unternehmen, 1968 an die Börse gingen. Damals als Pennystock gestartet, hat sich der Aktienkurs bis in die 2020er-Jahre unfassbar stark und stetig entwickelt. Der aus unserer Sicht und Unternehmensanalyse völlig übertriebene Absturz führt die Aktie nun an eine starke Unterstützungszone, die sich von etwa 18 bis 22,5 Dollar erstreckt.

Gerade der jüngste Sell-Off eröffnet hier Einstiegs-Chancen zu Kursen, die letztmals 2013 gehandelt wurden. Damals betrug der Gewinn pro Aktie jedoch nur 1,38 Dollar, der operative Cashflow war in etwa auf dem gegenwärtigen Niveau. Wir sehen langfristig wieder Kurse im Bereich um 45 bis 60 Dollar als Erholungsziel.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Hier haben wir den seltenen Fall, einen Dividenden-Aristokraten einmal wirklich massiv unter der langfristigen Durchschnitts-Bewertung kaufen zu können. Der unmittelbar bevorstehende charttechnische Support in Kombination mit der historisch einmalig günstigen Bewertung haben für uns Brown-Forman als heutige Trading-Chance ins Blickfeld geholt. Wir haben ein passendes Produkt für Sie ausgesucht und stellen dessen Rahmendaten nachfolgend vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Brown-Forman

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 18,021 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 25,81 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,64. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PJ3G6Z.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 60 und 83,40 USD

Unterstützungen: 18-22,5 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Brown-Forman

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.