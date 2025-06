Stahlkonzern Salzgitter hält an grüner Produktion fest

Düsseldorf (Reuters) - Der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern Salzgitter will den Umbau zu einer grünen Stahlproduktion weiter vorantreiben.

"Die Salzgitter AG hält an der Transformation fest", erklärten die Niedersachsen am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Die erste Stufe des Projekts sei bereits weit fortgeschritten. Für Unternehmen wie Salzgitter, die bereits mitten in der Transformation steckten, komme es jetzt darauf an, die bereits gestarteten Bemühungen für einen Aufbau der Wasserstoffwirtschaft weiter zu intensivieren und die Strompreise auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken.

Am Donnerstag hatte der Konkurrent ArcelorMittal angekündigt, seine milliardenschweren Pläne für den Umbau zu einer klimaschonenden Produktion in den Werken Bremen und Eisenhüttenstadt zu beenden. Er begründete dies mit der angespannten Marktsituation und der fehlenden Wirtschaftlichkeit einer CO2-reduzierten Stahlproduktion.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)