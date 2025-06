DAX® - Zweite Verlustwoche in Folge

Die jährliche Handelsspanne von mittlerweile nahezu 6.000 Punkten hat der DAX® vollständig im 2. Quartal durchhandelt. Die höchste Schwankungsbreite der Geschichte steht im krassen Gegensatz zu den geringen Ausschlägen der letzten Wochen. Die letzten 15 Tageskerzen verfügen allesamt über kleine Kerzenkörper. Dennoch ging es für die deutschen Standardwerte in der abgelaufenen Woche unter dem Strich abwärts, sodass die zweite Verlustwoche in Folge zu Buche steht. Auch insgesamt hat das Aktienbarometer damit im Juni (bisher) einen schweren Stand, was unter saisonalen Gesichtspunkten zunächst sehr gut erklärbar ist. Aus diesem Blickwinkel wird der Juli vermutlich besser, aber dazu bei passender Gelegenheit mehr. Charttechnisch kommt weiterhin der Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten eine absolute Schlüsselrolle zu. Dank der starken Performance vom vergangenen Freitag notiert der DAX® wieder exakt in dieser Zone. Dennoch dürfte der Start heute schwächer ausfallen. Das Wochentief bei 23.051 Punkten definiert in Zukunft einen weiteren markanten Haltepunkt. Im „Soll“ ist zudem die divergente Entwicklung seitens des MACD und des RSI zu verbuchen.

DAX® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

