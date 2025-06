Trading-Chance T-Bond: Defensive ist Trumpf

Werbung

Der Monat Juli steht vor der Tür. Neben dem sonnigsten und wärmsten Tagen des Jahres, auf die wir uns sicher alle freuen, steht auch jener Drei-Monats-Zeitraum bevor, in dem die Aktienmärkte die größte Anfälligkeit für Kursschwäche haben. Professionelle Marktteilnehmer schichten darum regelmäßig zu dieser Jahreszeit in defensive Assets, wie zum Beispiel Gold oder auch Anleihen um. Warum dies aus unserer Sicht derzeit eine lukrative Trading-Chance sein kann, erklären wir heute…

Renditen und Anleihen verhalten sich invers zueinander

Zunächst einmal ist es wichtig, zu verstehen, dass die Anleihenkurse (z.B. des T-Bond) und ihrer Renditen (Yields) sich invers zueinander verhalten. Das heißt: hohe Zinsen (Renditen) gehen mit niedrigen Anleihekursen der Anleihe selbst einher, und umgekehrt. Im nachfolgenden Chart betrachten wir die Rendite (Yield) der 30-jährigen US-Staatsanleihen, genannt T-Bond im oberen Feld und darunter in Lila den Realzins. Der Realzinsberechnet sich aus der Rendite einer Anleihe minus der Inflationsrate. Im konkreten Fall liegt der Realzins bei 2,51%, was etwa dem Niveau entspricht, das letztmals im Jahr 2015 erreicht worden war. Wir rechnen: 4,91% (Rendite 30yr) -2,4% (Inflation) = 2,51% Realzins.

Die relativen Hochpunkte der Realzins-Kurve haben wir mit senkrechten, gestrichelten Linien markiert, so dass wir sofort sehen können, wie sich die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen (T-Bond) in der Folgezeit verhielten. Sie fielen immer! Fallende Anleiherenditen gehen einher mit steigenden Kursen der Anleihe selbst. Ergo: Die Longseite bei Anleihen ist derzeit chancenträchtiger, als die Shortseite!

Quelle: www.tradingview.com

S&P 500 Wert vs. Zinsen

Um die Attraktivität von Anlagen beurteilen zu können, muss man sie mit Anlagealternativen, sprich mit anderen Assets in Relation setzen. Tun wir dies, so sind wir in der „Overvalued-Zone“, die letztmals vor dem Bärenmarkt ab 2000 erreicht wurde. 1981 und 1966-68 wurden ebenfalls derart hohe Werte in diesem Vergleich erreicht. Zwar können Trends durchaus noch lange weitergehen, wenn die „Overvalued-Zone“ erreicht wurde, die wir beispielsweise Ende der 90er-Jahre erlebten, weshalb wir noch kein Postulat für groß angelegte Shortpositionen auf den Aktienmarkt verfassen. Doch erste Tranchen in defensiven Assets, wie dem T-Bond aufzubauen, erscheint nicht nur sinnvoll, sondern auch durchaus notwendig.

Quelle: www.currentmarketvaluation.com

Saisonalität positiv bis Anfang September

Saisonal steht besonders mit dem Monat August der beste Monat für Longs in Anleihen noch bevor. Insgesamt erstreckt sich mit der Zeit von Mai bis Anfang September die stärkste unterjährige Phase über mehrere Monate, wie wir in einer vorangegangenen Analyse bereits aufgezeigt hatten.

Fazit

Die Saisonalität auf der einen Seite und die relativ hohen Renditen auf der anderen Seite machen es attraktiv, den T-Bond auf der Longseite zu handeln und so auf fallende Renditen zu setzen. Gerade auch die Ferienwochen (Hochsommer bis früher Herbst) sind oft gute Zeiten, um in Anleihen investiert zu sein, da die institutionellen Adressen ihre Aktionen zurückfahren und passiver werden.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 102,208. Bei einem aktuellen Preis von 113,50 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 9,98. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PE19AF.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115

Unterstützungen: 107 und 111

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf T-Bond

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.