APA ots news: "Achtung, Betrug!" - Schüler:innen und Senior:innen starten Initiative gegen Betrugsmaschen

Generationenübergreifendes Pilotprojekt von OeNB und GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei gegen Finanzbetrug Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat gemeinsam mit dem Bundesministerium für Inneres (BMI) im Rahmen der Initiative "Sicher Bezahlen" ein neues, generationsübergreifendes Pilotprojekt zur Bewusstseinsschaffung von Betrugsmaschen und zur Stärkung der digitalen Sicherheit ins Leben gerufen: Die Bildungsinitiative "Achtung, Betrug!" brachte am 23. und 24. Juni 2025 Schüler:innen und Senior:innen im Rahmen eines Workshops zusammen, um gemeinsam Wissen über sicheres Bezahlen und Betrugsprävention zu erarbeiten und weiterzugeben. Eduard Schock, Mitglied des OeNB-Direktoriums und für Zahlungsverkehr, Finanzbildung, IT und Infrastruktur zuständig, fasst den Stellenwert dieser Initiative zusammen: "Als zentrale Institution sehen wir es als unsere Verantwortung, die Finanzbildung der Bevölkerung zu fördern. Fundiertes Wissen über Zahlungsinstrumente und deren sichere Nutzung ist wichtig, um finanzielle Verluste und Betrugsfälle zu vermeiden." Generationenübergreifendes Lernen als Schutz vor Betrug Im Zentrum des Projekts stand ein zweitägiger Workshop, bei dem Schüler:innen der AHS Heustadlgasse auf Bewohner:innen der Wohngruppe Kolokation Sonnwendviertel trafen. Neben der Wissensvermittlung ging es um den persönlichen Erfahrungsaustausch zu Betrugsmaschen und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen. Ziel des Projekts ist es, fundiertes Wissen über gängige Betrugsmaschen wie Phishing und Kreditkartenbetrug zu schaffen. Besonderes Augenmerk wurde auf den Neffen-/Enkeltrick, falsche Polizisten, Online-Betrug, Liebesschwindel (sogenannter Love-Scam) und Finanzbetrug gelegt. Durch den generationenübergreifenden Dialog wurde nicht nur das Sicherheitsbewusstsein der Schüler:innen und Senior:innen gestärkt, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, dass Jugendliche und ältere Menschen ihr Wissen als Multiplikator:innen in den Familien- und Freundeskreis weitertragen. "Mit diesem Projekt schaffen wir als Notenbank gemeinsam mit der Polizei eine Brücke zwischen den Generationen und stärken gleichzeitig die digitale Resilienz unserer Gesellschaft. Der OeNB ist es wichtig, die Sicherheit im Zahlungsverkehr zu verstärken", betont Petia Niederländer, OeNB- Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung. Praxisnahe Inhalte, innovative und präventive Methoden Mit diesem Projekt setzen OeNB und GEMEINSAM.SICHER ein starkes Zeichen für Prävention durch Wissen und Dialog. Die Initiative zeigt eindrucksvoll, wie durch gezielte Aufklärung ein nachhaltiger Beitrag zur digitalen Sicherheit und zum Schutz vor Betrug geleistet werden kann. Neben Fachvorträgen von Grätzlpolizist:innen und Vertreter:innen von GEMEINSAM.SICHER kamen auch interaktive Methoden zum Einsatz: Gruppenarbeiten und Fallanalysen förderten den lebendigen Austausch zwischen den Teilnehmer:innen. Gemeinsam wurden Reaktionsstrategien auf typische Betrugsszenarien entwickelt, die anschließend mit Sicherheitsbeauftragten der Polizei diskutiert werden konnten. "Die enge Zusammenarbeit von Polizei und Nationalbank ist ein starkes Zeichen für unsere gemeinsame Verantwortung, Sicherheit im Zahlungsverkehr zu gewährleisten. Betrug, ob online oder offline, erfordert koordinierte Prävention. Dieses Projekt zeigt, wie Polizei und OeNB zusammenarbeiten, um Wissen zu vermitteln und die Resilienz unserer Gesellschaft zu stärken. Besonders wertvoll ist der Austausch zwischen den verschiedenen Generationen, der zeigt, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln - genau das, wofür GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei steht", so Michael Takacs, Bundespolizeidirektor. Prävention im Fokus Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung sowie der wachsenden Relevanz sicherer Zahlungsprozesse lag der strategische Schwerpunkt der Projektinitiator:innen auf der Entwicklung und Umsetzung von präventiven Maßnahmen. Information, Sensibilisierung und praxisnahe Wissensvermittlung bilden zentrale Elemente zur nachhaltigen Stärkung der Resilienz gegenüber digitalen Bedrohungen. Nach einer positiven Evaluierung dieses Pilotprojekts könnte eine Weiterführung auch in anderen Regionen Österreichs folgen. "Sicherheit geht uns alle an - sie ist eine gemeinsame Aufgabe. Dieses Projekt zeigt, wie durch Zusammenarbeit nachhaltige Lösungen im Kampf gegen Betrug gefunden werden können. Es ist wegweisend, um effektive Prävention zu leisten und Betrugsmaschen entgegenzutreten," betont Chefinspektorin Stefanie Jäger, Referat Community Policing und Bürgerbeteiligung. Im Rahmen dieses Pilotprojekts möchten wir uns auch für die große Unterstützung durch Frau Freya Brandl von der Kolokation - Sonnwendviertel sowie Frau Dagmar Kerschbaumer, Direktorin der AHS Heustadelgasse, bedanken. Fotos zur Veranstaltung finden Sie auf dem flickr-Account der OeNB . 