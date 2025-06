Dax-Anleger tasten sich weiter voran - Nahost im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran stimmt Dax-Anleger optimistisch.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 23.713 Punkte an. "Gestern ist die Anspannung entwichen. Jetzt wird spannend, wie es weitergeht", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Auch ein Ende des Krieges könne nicht für eine dauerhafte Aufwärtsbewegung sorgen. "Dafür werden positive Nachrichten in Form steigender Unternehmensgewinne oder aussichtsreicher Wirtschaftsdaten notwendig sein."

Bei den Einzelwerten machte ein enttäuschender Ausblick des US-Rivalen FedEx DHL zu schaffen. Die Titel des Logistikriesen gaben rund zwei Prozent nach und waren damit größter Dax-Verlierer. Da der US-Konkurrent ein weiterhin volatiles globales Nachfrageumfeld sehe, sei dies sicher nicht positiv für DHL, sagte ein Händler. Um mehr als elf Prozent schossen dagegen die Aktien von Befesa nach oben. Die Titel des Metall-Recyclers profitierten von einer Hochstufung der Aktie auf "overweight" von zuvor "equal weight" durch die Analysten von Morgan Stanley. Diese setzten zugleich das Kursziel auf 32 von zuvor 26 Euro.

