Eurokurs wenig verändert zum US-Dollar

(dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Gewinnen recht stabil gehalten. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochnachmittag zu 1,1611 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1598 (Dienstag: 1,1607) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8622 (0,8615) Euro.

Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hatte die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten für mehr Risikofreude bei den Anlegern gesorgt, was den Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. So hatte die Gemeinschaftswährung am Dienstag bei 1,1641 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Oktober 2021 erreicht.

Außerdem wurde am Markt auf die Geldpolitik in den USA verwiesen. Jüngste Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, deuten zwar darauf hin, dass es die Fed trotz vehementer Forderungen durch US-Präsident Donald Trump mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Experten der Dekabank verwiesen aber auch auf den Hinweis von Powell, dass der Leitzins auf das neutrale Niveau abgesenkt werden könnte. Dies werde derzeit in einer Spanne von 2,5 bis 3 Prozent geschätzt.

Derzeit liegt der Leitzins in den USA zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Das Hindernis für Zinssenkungen sehen die Experten der Dekabank noch in den gestiegenen Inflationserwartungen infolge höherer Zölle. "Sollten aber auch die nächsten Inflationsdaten nach unten überraschen und die reziproken Zölle ab 9. Juli eher moderat ausfallen, würde sich die Tür für frühere und deutlichere Zinssenkungen als vom Markt erwartet öffnen", heißt es bei der Dekabank. Die Aussicht auf sinkende Zinsen belastet den Dollar.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85260 (0,85270) britische Pfund, 169,07 (168,27) japanische Yen und 0,9361 (0,9387) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.320 Dollar. Das waren etwa 4 Dollar weniger als am Vortag./la/jha/