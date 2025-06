NATO beschliesst 5% Ziel | Markt in Lauerstellung | Powell Anhörung Teil II

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Eben als Breaking News über die Ticker gelaufen, die NATO beschließt die Militärausgaben bis spätestens 2025, auf 5% anzuheben.



Die S&P 500-Futures blieben am Mittwoch nahezu unverändert, da Anleger gespannt beobachten, ob der Index sein Allzeithoch erneut erreichen kann. Die Futures auf den S&P 500 stiegen leicht um 0,1 %, die Nasdaq 100 legte 0,3 % zu, während die Dow-Jones-Futures nur minimal zulegten.



Am Dienstag hatte der S&P 500 über 1 % gewonnen – unterstützt durch fallende Ölpreise im Zuge von Spekulationen über einen möglichen dauerhaften Waffenstillstand zwischen Iran und Israel. Der Index liegt damit nur noch knapp unter seinem Rekordhoch. Auch die Nasdaq verzeichnete kräftige Gewinne: Der Nasdaq 100 stieg um 1,5 % auf einen neuen Rekordschlusskurs.



Die Ölpreise fielen in den letzten zwei Tagen deutlich – WTI-Rohöl verlor allein am Dienstag 6 %. Diese Bewegung stützte die Aktienmärkte zusätzlich.



Der Nahostkonflikt ist nur eines von mehreren Risiken in diesem Jahr. Trotz Bedenken über mögliche Zölle, Inflationsrisiken und die Konsumstärke zeigt sich der US-Markt bemerkenswert robust. „Ich nenne es Resilienz – einer der widerstandsfähigsten Märkte, die ich je erlebt habe“, sagte Joe Terranova von Virtus Investment Partners auf CNBC.



Im Fokus der Anleger stehen heute die Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser sowie die erneute Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem US-Senat.



00:00 Intro

00:17 NATO beschliesst 5% Ziel | Iran Bombardement | Themenüberblick

04:33 Bank of Amerika: Servey zu Nettozu- und abflüssen (Grafiken)

07:52 China: keine Teilnahme an BRICS-Gipfel | USA kommt in Sachen Öl entgegen

09:15 Japan: Zinserhöhung und Senkung des Wachstumsziels stehen an

10:18 Handelspolitik: kommen Vergeltungszölle?

11:00 Powell Anhörung Teil II | Zinssenkungen vermutlich nach Sommer

13:30 Zölle: Verhandlungen mit Mexiko bzgl. Ausnahmen bei Alu und Stahl

13:57 Reconciliation Bill | Bürgermeisterwahlen New York

16:56 Tesla: 5. Monat Rückgang in Folge

18:10 Banken | Gesundheitssektor | Industrie & Energie | FedEx u.m.

21:13 Anaysten: Nvidia | Carnival | Coinbase | Tesla | United Health u.m.

26:30 Ausblick | General Mills Zahlen