Entspannung in Nahost verleiht Dax neuen Schwung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die bislang anhaltende Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat den Dax-Anlegern am Donnerstag Lust auf Aktien gemacht.

Der deutsche Leitindex rückte um bis zu 0,9 Prozent auf 23.710 Zähler vor, der EuroStoxx50 gewann 0,2 Prozent. Die Entspannung der geopolitischen Lage rufe nun Schnäppchenjäger auf den Plan, sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Seit seinem Allzeithoch von 24.479,420 Punkten Anfang Juni hat der Dax fast drei Prozent an Wert eingebüßt. Analysten bezweifelten jedoch, dass der Dax seine Rekordjagd schon bald wieder aufnehmen wird. Das Thema Handelspolitik könnte den derzeitigen Optimismus schnell wieder einfangen, warnte Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Die Zeit für Verhandlungen der EU über ein mögliches Abkommen mit den USA wird immer knapper. Kommt es nicht zu einer Einigung, treten am 9. Juli die von US-Präsident Donald Trump angedrohten hohen Sonderzölle für EU-Produkte in Kraft. Im Gegenzug plant die EU ebenfalls neue Zölle auf US-Waren. Trump hatte im April hohe Sonderzölle für Importe aus Dutzenden Ländern verkündet, die er später teilweise wieder aussetzte. Die USA und China näherten sich im Handelsstreit zuletzt an, viele Details waren aber noch unklar. "Das Schlagzeilenrisiko ist hoch, im Guten wie im Bösen", prognostizierten die Helaba-Analysten.

TRUMP DRÜCKT BEI FED-NACHFOLGER AUFS TEMPO

Neben der Entwicklung in Nahost und der Zollpolitik bewegte auch die Diskussion um den künftigen Fed-Chef die Gemüter. Die Sorge um eine Politisierung der Geldpolitik ließ die US-Währung einbrechen - der Dollar-Index fiel in der Spitze um 0,7 Prozent auf 96,9970 Zähler, den niedrigsten Stand seit März 2022. Der Euro war mit 1,1744 Dollar dagegen so teuer wie seit fast vier Jahren nicht mehr. US-Präsident Trump drückt einem Medienbericht zufolge bei der Suche nach einem Nachfolger für den im kommenden Jahr aus dem Amt scheidenden Notenbankchef Jerome Powell aufs Tempo. Er spielt laut "Wall Street Journal" mit dem Gedanken, den Kandidaten bereits bis September oder Oktober auszuwählen und bekanntzugeben. Damit steigt die Gefahr, dass Powell in seinen letzten Monaten als Fed-Chef zur 'lahmen Ente' wird," erläutert Commerzbank-Analyst Michael Pfister in einem Kommentar. Zudem erhöhe dies auch die Wahrscheinlichkeit früherer Zinssenkungen in den USA.

Trump hat Powell wiederholt dafür kritisiert, die Zinsen nicht zu senken, und mit dessen Entlassung gedroht. Sollte es zu einer früheren Ernennung eines Nachfolgers für Powell kommen, würde dies Fragen über eine mögliche Aushöhlung der Unabhängigkeit der Notenbank Fed aufwerfen, sagte Analyst Kieran Williams vom Finanzhaus InTouch Capital Markets.

SCHWACHER DOLLAR TREIBT KUPFERPREIS

Am Rohstoffmarkt sorgte der schwächere Dollar für einen deutlichen Auftrieb beim Kupferpreis. Das Industriemetall verteuerte sich in der Spitze um 1,7 Prozent auf ein Drei-Monats-Hoch von 9875 Dollar je Tonne.

Der Ölpreis begab sich dagegen auf Richtungssuche: Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI notierten kaum verändert bei 67,60 beziehungsweise 64,88 Dollar je Fass, nachdem sie zeitweise jeweils rund ein Prozent höher gelegen hatten. Die Anleger blieben nervös, was die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angehe, sagt Yuki Takashima vom Broker Nomura Securities. Die Furcht vor Versorgungsengpässen im Zuge der jüngsten militärischen Auseinandersetzung hatte die Ölpreise deutlich nach oben getrieben. Israel hatte den Iran vor knapp zwei Wochen überraschend angegriffen. Die Regierung in Jerusalem rechtfertigte dies mit der angeblich absehbaren Fertigstellung einer Atombombe. Am Wochenende bombardierten auch die USA unterirdische Atomanlagen im Iran. Anfang der Woche kündigte Trump eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien an.

Auf der Unternehmensseite rückten die Rüstungswerte erneut in den Fokus. Im Dax legten Rheinmetall gut vier Prozent zu, im MDax gewannen die Titel von Hensoldt 3,1 Prozent. Der europäische Rüstungssektor gewann zwei Prozent. Die Titel profitierten von dem jüngsten Beschluss der Nato, angesichts der russischen Bedrohung die Rüstungsausgaben drastisch zu erhöhen.

An der Stockholmer Börse ging es für die Titel von Hennes & Mauritz deutlich bergauf. Trotz eines rückläufigen Umsatzes und Gewinns legten die Aktien des Modehändlers fast acht Prozent zu. Der Betriebsgewinn lag mit 5,914 Milliarden Schwedischen Kronen im zweiten Quartal etwas höher als die Schätzungen von 5,88 Milliarden Kronen.

(Bericht von: Daniela Pegna.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)