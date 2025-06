APA ots news: FMA informiert über Echtzeitüberweisungen: Neuer EU-Standard für schnellen Zahlungsverkehr.

Das EU-Parlament hat beschlossen, dass Echtzeitüberweisungen in Euro im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab 2025 verpflichtend sind. Wien (APA-ots) - Wer kennt das nicht: Man wartet darauf, dass eine Überweisung endlich auf dem Empfängerkonto ankommt - oft dauert es einen Bankarbeitstag oder sogar länger. Damit ist bald Schluss. Die neueste Ausgabe von "Reden wir über Geld", der Informationsreihe der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) für Verbraucher:innen, widmet sich dem Thema Echtzeitüberweisungen, auch Instant Payments genannt. Echtzeitüberweisungen ermöglichen es, Geld rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr innerhalb von maximal 10 Sekunden von einem Konto auf ein anderes zu übertragen. Während klassische SEPA-Überweisungen häufig bis zu einem Bankarbeitstag benötigen, sind Echtzeitüberweisungen jederzeit verfügbar - auch abends, an Wochenenden oder Feiertagen. Das EU-Parlament hat beschlossen, dass Echtzeitüberweisungen in Euro im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab 2025 verpflichtend sind. Ab Januar 2025 müssen alle Banken Echtzeitüberweisungen empfangen können, ab Oktober 2025 auch versenden. Ab 2027 wird die Pflicht schrittweise auf Zahlungen in anderen EU-Währungen ausgeweitet. Verbraucher:innen profitieren von schnelleren und sichereren Zahlungen ohne zusätzliche Kosten. Neu ist der automatische Name-IBAN -Abgleich, der ab Oktober 2025 bei jeder Echtzeitüberweisung sicherstellt, dass Empfängername und Kontonummer zusammenpassen - ein wirksames Mittel gegen Fehlüberweisungen. Die FMA rät, sich frühzeitig bei der eigenen Bank über die neuen Möglichkeiten und Einstellungen im Onlinebanking zu informieren. Mit Echtzeitüberweisungen wird bargeldloses Bezahlen moderner, schneller und transparenter - willkommen in der Zukunft des Zahlungsverkehrs!