Heute bei Mahlzeit LIVE mit Martin Goersch: Ausblick auf die PCE-Inflationsdaten, US-Deal mit China, große Themen und spannende Entwicklungen – und jede Menge Stoff für Anleger!

Pony AI – Übernahme?

Ein Medienbericht sorgt für Aufregung: Ex-Uber-Chef Travis Kalanick verhandelt offenbar über die Übernahme der US-Tochter von Pony AI. Was steckt hinter den Spekulationen, welche Rolle spielt Uber – und wie bedeutend ist Pony AI wirklich im Rennen um autonomes Fahren?

Meta – Die nächste Milliardenwette?

Nach dem Scale-AI-Deal greift Meta wieder zu: Diesmal geht es um ein Start-up für menschenähnliche KI-Stimmen. Ist das ein kluger Schachzug oder ein verzweifelter Schritt? Und was verrät das über Mark Zuckerbergs Superintelligence-Pläne?

Nike – Zahlen schwach, Strategie stark?

Der Sportgigant meldet ein enttäuschendes Quartal – aber Analysten sehen Licht am Ende des Tunnels. Was läuft schief in China, was bringt der Umbau, und wie steht es um die exklusive Amazon-Partnerschaft? Einschätzungen, Markteinschläge & Investmentimpulse – jetzt in Mahlzeit LIVE mit Martin Goersch! Jetzt live einschalten und mitdiskutieren!

