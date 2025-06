Trading-Chance Platin: Die Aufholjagd läuft, aber…

Werbung

Am 20. März hatten wir in unserem damaligen Artikel Platin als Trading-Chance vorgestellt. Besonders der stark vorgelaufene Goldpreis, zu dem Platin als Edelmetall eine natürliche Korrelation aufweist, generierte für uns aus der Intermarket-Analyse heraus starke Signale für eine baldige Rallye des Platinpreises. Tatsächlich hat sich die Schere zwischen Gold und Platin in den vergangenen Wochen ein gutes Stück weit geschlossen. Zeit für ein Update zu Platin und einem Ausblick für die nächsten Wochen und Monate.

Wofür wird Platin verwendet?

Etwa 75% des produzierten Platins werden in der Schmuck- und Autoindustrie verwendet. In letzterer, wie auch in der Chemie dient das Edelmetall als Katalysator. Platin ist besonders hitzebeständig und kommt relativ selten vor. Darum sind die Preise von Natur aus relativ hoch. Südafrika und Russland sind die größten Produzenten und auch Exporteure von Platin weltweit.

Gold/Platin-Ratio

In der Spitze war Gold dreieinhalb Mal so teuer wie Platin. Zu Zeiten der Finanzkrise 2008 waren beide Edelmetalle im Preis noch gleichauf gewesen, so dass die Ratio Null betrug. Seit dem Ratio-Peak am 22. April 2025 hat sich Platin kräftig nach oben bewegt, so dass das Preisverhältnis beider Märkte auf 2,41 zugunsten von Gold zusammengeschrumpft ist.

1355 Dollar als Widerstand

Was Charttechniker als Widerstände und Unterstützungen beschreiben sind aus fundamentaler Perspektive schlicht Preisniveaus, auf oder nahe derer sich das Angebots/Nachfrage-Verhältnis signifikant verändert. Meist hat das mit den Produktionskosten, den Margen oder auch Substitutionsmöglichkeiten für einen Rohstoff zu tun.

Bei Platin bewegen wir uns seit 2014 im Kern in der Bandbreite von etwa 920 Dollar auf der Unter- und 1355 Dollar auf der Oberseite. Letztgenanntes Niveau ist nunmehr wieder erreicht, so dass etwaige Long-Positionen aus der Trading-Chance vom 20.3. aus unserer Sicht reduziert oder gänzlich glattgestellt werden können. Antizyklisch agierende Trader können nach der XL-Monatskerze einen Counter-Trade am beschriebenen Widerstand eingehen.

Fazit:

Die Trading-Chance Long vom 20.3. ist aufgegangen, und wir haben nun kurzfristig mit dem Widerstand und dem rasanten Preisaufschwung des Platinpreises auch eine Gelegenheit für einen antizyklischen Trade Short auf das Edelmetall. Dabei kann der Eröffnungspreis des Monats Juni (die Ausgangsbasis der XL-Kerze im Monats-Chart) als mögliches Trading-Ziel für die kommenden Wochen und Monate dienen. Das würde ein Korrekturziel bei 1055 Dollar bedeuten.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Platin

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 1600 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1340 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,96. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG7P9E.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1355 USD

Unterstützungen: 920 und 1055 Dollar

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Platin

