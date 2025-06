Aktien New York: Rekordjagd von Nasdaq 100 und S&P 500 setzt sich fort

Die Anleger greifen am Montag bei US-Aktien weiterhin zu. Anhaltende Hoffnung auf eine Entspannung in den Handelskonflikten paarte sich mit dem Gedanken der Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen doch früher als zuvor erwartet senken könnte. Dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 gelang es unter diesen Umständen, ihre in der Vorwoche aufgenommene Rekordjagd fortzusetzen.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte am Montag im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 22.598 Zähler zu. Während der marktbreite S&P 500 um 0,21 Prozent auf 6.186 Zähler stieg, kam der Leitindex Dow Jones Industrial mit 43.995 Punkten auf ein 0,40 Prozent großes Plus.

Noch etwa 1.000 Punkte von seinem Rekord entfernt, hinkt der Dow der Rekordjagd hinterher. Im zu Ende gehenden Juni hat der Wall-Street-Index mit 4,1 Prozent bislang weniger stark zugelegt als der S&P 500 mit 4,7 und der Nasdaq 100 mit etwa sechs Prozent. Zu Ende geht auch das zweite Quartal, in dem der Dow lediglich 4,8 Prozent gewonnen hat, während der Nasdaq 100 auf 17 Prozent kommt.