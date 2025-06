Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks ("Der Nahostkonflikt dominiert aktuell den Handel - Chartbild bleibt (noch) bullisch") vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Die Korrekturbewegung nach dem neuen Jahreshoch oberhalb von 1,16 Dollar trägt im Tageschart bislang den Charakter einer bullischen (Flaggen-) Konsolidierung (schwarz im Tageschart unten). Solange die Marke von 1,1400 Dollar nicht nachhaltig und per Tagesschlusskurs unterboten wird, bleiben die Käufer vorerst weiter im Spiel, was eine Trendfortsetzung auf der Oberseite und mögliche neue Jahreshochs im Bereich 1,1650 Dollar anbelangt.

Der Euro löste die angesprochene bullische Flaggenkonsolidierung erwartungsgemäß gen Norden hin auf und brachte die avisierten neuen Jahreshochs oberhalb von 1,1650 Dollar. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Die Woche beginnt mit dem letzten Handelstag des zweiten Quartals und endet mit einem US-Feiertag (Unabhängigkeitsfeiertag am 4. Juli). Den am ersten Freitag eines jeden Monats anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gibt es daher in dieser Woche bereits am Donnerstag.

Der ADP-Report am Mittwochnachmittag gibt wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Arbeitsmarktdaten. Am Dienstag steht zudem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Anstieg von gut 300 Pips in den vergangenen Tagen ist in der feiertagsbedingt kürzeren Handelswoche tendenziell eine Korrektur- beziehungsweise Konsolidierungsphase einzuplanen.

Ein Pip (Point in Percentage) ist die kleinste standardisierte Preiseinheit im Forexhandel. Bei den meisten Währungspaaren entspricht ein Pip 0,0001. Er dient zur Messung von Kursbewegungen und zur Berechnung von Gewinnen oder Verlusten bei Devisentransaktionen.

Im Bereich um 1,1600/50 Dollar ist das Währungspaar gut unterstützt. Oberhalb dieser Zone ist tendenziell eine Fortsetzung auf der Oberseite zu favorisieren.

Quelle: Tradingview

Montag: Inflationsdaten DE

Dienstag: 16 Uhr ISM Index für das verarbeitende Gewerbe

Mittwoch: 14:15 ADP Report

Donnerstag: 14:30 US Arbeitsmarktbericht

Freitag: US Bankfeiertag